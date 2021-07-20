Apple Watch kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı. Yapılan güncellemenin hatalı olması nedeniyle kilit özelliği bir anda devre dışı kaldı. Haliyle ekran kilidini açmak biraz daha zor hale geldi. Peki akıllı saat kullanıcıları bu sorunun üstesinden nasıl gelecek? Herkesin bildiği üzere akıllı saat kullanımında cihazla ürünün birbiriyle uyumu çok önemli. En ufak gecikme veya optimizasyon sorunu giyilebilir teknolojinin kullanımını zorlaştırıyor. İşte bu sorunun üstesinden gelmek bir noktada güncellemenin düzeltilmesiyle alakalı. Apple Watch kilit problemi sorunu ne zaman düzelecek? Apple konuyla ilgili nasıl bir açıklama yaptı araştırılıyor.

Apple Watch Kilit Sorunu

Kilit açamıyorsanız, muhtemelen iOS 14.7 güncellemesini yüklemişsinizdir. Apple telefonunuz üzerinden bu güncellemeyi yapanlar akıllı saatleriyle ilgili önemli bir özellikten mahrum kalacaklar. Akıllı saatinizin otomatik olarak açılması için Apple telefonunuzu açmak yeterli oluyordu. Fakat bu durum geride kaldı. Güncelleme sonrası manuel bir şekilde kendiniz açmalısınız. Yani akıllı saatinize şifre girmeniz gerekiyor. Fakat bu yolu denemek olduça vakit ve enerji kaybettiren bir işlem. Gün içerisinde sürekli olarak şifre girmek pek de güzel olmayacaktır. Kullanışlı bir çözüm önerisi gelene kadar bu güncelleme etkisini yaşayacağız. Ardından kullanıcılar için özel bir güncelleme daha yapılacaktır.

iOS’a Güncelleme Gelecek mi?

iOS 14.7’den sonra hızlı bir şekilde iOs 14.8’in gelmesi muhtemeldir. Çünkü Apple kullanıcıları bu konudaki isyanını sürekli olarak dile getiriyor. İnternet üzerinde yapılan paylaşımlarda da önemli sayıda insanın bu sorundan muzdarip olduğu görüldü. Apple, zaman zaman bu tarz olmasa da benzer hatalarla kullanıcılara sorun çıkartabiliyor. Yazılım ekibinin gözünden kaçan pek çok detay kısa süre içerisinde fark ediliyor. Geliştirme konusunda oldukça yoğun çalıştıkları için bazı noktalarda algoritma ile ilgili sorunlar da yaşanabilmekte. Ayrıca ortaya çıkan bir bilgiye göre bu sorunu herkes yaşamıyor. Şifreleme konusunda Face ID’yi seçenlerin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Kilidi açmak için şifre koymayı tercih edenler Face ID kullanmayı düşünebilir.

Face ID’de Sorun Yok!

Güncellemeden etkilenenler kilidine şifre koyanlar oldu. Ekran kilidini Face ID yöntemiyle açanlarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu da demek oluyor ki yazılımcıların gözden kaçırdığı nokta yalnızca ekran kilidi şifresi oldu. Bu sorun fark edildikten sonra ne zaman düzeltilir bilinmiyor. Ancak Apple’nin hata ile ilgili bir an önce çalışmalara başladığı haberi geldi. Sosyal medyada hatanın yankısı sürdükten sonra çeşitli teknoloji forumlarında da tartışılmaya başlandı. Bu nedenle kullanıcıların daha fazla sorun yaşamaması adına sıkıntının giderilmesi bekleniyor.