MoffettNathan isimli araştırma şirketinin raporlarına göre Apple TV+ kullanıcılarının büyük çoğunluğu uygulamaya para ödemiyor. Platformun toplam abone sayısı kesin olarak bilinmese de üyelerin %62’si servisi ücret ödemeden kullanıyor.

Ortaya çıkan son araştırma raporları doğrultusunda Cupertino merkezli şirketin dijital video ağı Apple TV+‘ın oldukça başarısız bir dönemden geçtiği görüldü. İlk açıldığı günden bu yana kullanıcılarına ücretsiz deneme üyeliği veren platform, bedava kullanıcıları için verdiği süreyi devamlı halde uzatmasıyla dikkat çekiyordu. Kasım 2019’da izleyicilerinin karşısına çıkarak hizmet vermeye başlayan servis Disney+, HBO Max ve Netflix gibi güçlü rakiplerine karşı boy göstermek üzere mücadele vermeye girişmişti. Ancak anlaşılan o ki bu mücadelede pek de başarılı olamadı…

Apple TV+ Kullanıcılarının Çoğu Platformu Bedava İzliyor!

ABD merkezli araştırma şirketi MoffettNathan, son yaptığı çalışmada Apple TV+ kullanıcılarının sadece %38’inin abone olmak için para ödediği iddia edildi. Dolayısıyla bu devasa dengesizlik içerisinde, kullanıcıların %62 gibi önemli bir kısmı ücretsiz üyelik alarak servisten faydalanıyor. Buna ek olarak firmanın araştırmasında, bedava üyelikten yararlanan %62’nin yalnızca %30’unun ileride ücret vererek platformda kalmaya devam edeceği tespit edildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Disney+ platformunda kullanıcıların sadece %16’lık bir kısmı ücretsiz deneme aboneliği kullanmakta. Aynı durum HBO Max servisinde ise %23’lük bir kitle içeriyor. Dolayısıyla Netflix gibi çok daha büyük rakiplerine henüz gelmeden, Apple TV+ kendi kulvarında bile bir sonuç elde edemeyecek kadar yetersiz görünüyor.

Tüm bu problemlerin sebebi ise elbette ki Apple TV+’ın içerikleri konusundaki yetersizliği diyebiliriz. Zira lansman zamanı çok az dizi ve filmle yayına giren streaming portalı, ilerleyen aylarında pandemi şartları nedeniyle ivmesini arttıramamıştı. Dolayısıyla uygulamada az içerikle karşılaşan üyeler ise platformun geleceği konusunda ön yargı beslemeye başladı.