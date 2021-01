9to5Mac adlı internet sitesinin paylaştığı habere göre Apple TV Plus servisi, bir yıllık ücretsiz deneme aboneliğini Temmuz ayına kadar uzatma kararı aldı. İlk defa platformun yayın hayatına başlaması ile beraber başlayan deneme aboneliği, öncelikle yeni bir iPhone, iPad, Mac bilgisayar ya da Apple’ın akıllı TV cihazlarından birini satın alanlar için getirilmişti. 1 Kasım 2020‘ye kadar sürmesi planlanan avantajlı fırsat, Şubat 2021‘e dek uzamıştı. Anlaşılan o ki şirket beklenen karşılığı göremedi ve kampanyayı devam ettiriyor.

Apple TV Plus platformu ücretsiz deneme üyeliği fırsatını muhtemelen uygulamaya yeni içerikler kazandırmakta ağırlık yaşadığı için gerçekleştiriyor. Zira bilindiği üzere COVID-19 eğlence sektörünü de derinden etkiledi ve bu dönemde pek çok prodüksiyona ara verildi. Böylelikle yeni içerikler çekim tarihlerini ertelerken, platformdaki birçok ilk sezonu yayınlanmış dizi ise devamını bir türlü getiremedi.

Pek Çok Orijinal Dizi Yeni Sezon Yapamadı

Apple TV+ orijinal dizileri arasında büyük dikkat çeken See, The Morning Show ve For All Mankind gibi yapımlar ne yazık ki 1. sezon bölümlerinden sonra bir duraklamaya gitti. Bu yapımların yeni sezonları gelmezken; ancak Dickinson isimli dizinin 2. sezonu Apple’a gelebildi. Fakat yine de kenarda bekleyen onca yapım düşünüldüğünde, bu durum kullanıcıların oldukça canını sıkıyor.

Apple TV+’ın Fiyatı Hakkını Veremiyor Mu?

Kullanıcılar tarafından çok sevilen ve ancak içerikleri bakımından yetersiz bulunan Apple TV+ aylık abonelik ücreti bakımından 4,99 dolar talep ediyor. Ancak şirketin yöneticileri de farkına varmış olacaklar ki, platformdaki dizi ve filmler ne yazık ki bu paranın hakkını veremiyor. Dolayısıyla bir müddet daha deneme sürümünü uzatmaya devam edecekler gibi gözükmekte.