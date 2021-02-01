Popüler dijital içerik platformu Apple TV Plus ücretsiz abonelik süresini Haziran 2021’e kadar uzattı. Başarılı video akış hizmeti ikinci kez üyelikleri uzatarak daha fazla insanı kendisine çekmeyi planlıyor. İşte detaylar…

Apple’ın 2019 yılının Kasım ayında kullanıcılarına sunduğu dijital streaming platformu Apple TV+ ücretsiz deneme üyeliğini şimdi ikinci kez uzatmaya karar verdi. Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar Haziran 2021’e kadar platformdan bedava yararlanmaya devam ederken, gelecek aylar için para ödeyen kullanıcılara para iadesi yapılacağı öğrenildi. Fakat bu iadeler halihazırda bedavadan platformu kullanan kişiler için geçerli olacak; aylık 4,99 dolar ödeyen ücretli üyeler ne yazık ki bu kampanyadan yararlanamayacaklar.

Yakın bir zaman önce açıklanan raporlar, Apple TV+ abonelerinin %62’sinin servisi hiçbir ücret ödemeden kullandığını, yani deneme üyeliğinden yararlandığını vurguluyordu. Şimdi bir yıllık deneme üyelikleri yeniden uzatılarak kullanıcıların Temmuz ayına kadar platformdan faydalanabilmelerine mümkün hale getirildi. Bunun sebebi olarak ise Koronavirüsü nedeniyle platformun ürettiği orijinal içeriklerin askıya alınması olduğu tahmin ediliyor. Apple’ın pek çok dizisi yeni sezonlarına henüz başlayamamışken, filmler de ne yazık ki prodüksiyon ya da çıkış tarihi ertelemelerine maruz kalıyordu.

Siz de şu anda ücretsiz Apple TV+ aboneliği aldıysanız, fakat deneme süresinin bittiği gerekçesiyle ücretli üyeliğe geçtiyseniz hemen Apple’dan para iadenizi alabilirsiniz. Bu konuda kullanıcılarına karşı hassas bir tavır takınan platform, App Store üzerinden kullanıcılarına ücretlerini geri iade ediyor.