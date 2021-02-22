Az ama öz içerikleriyle dikkat çeken dijital streaming platformu Apple TV+ sevilen dizilerinin 2. sezonları için beklenen çıkış tarihlerini paylaştı. Bunlar arasında uzun süredir akıbeti belirsizliğini koruyan Mythic Quest de yer alıyor! Şimdi iki dizinin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını öğrenmekle beraber, bir de yepyeni drama dizisiyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. İşte o yapımlar…

Mythic Quest Dizisi Yeni Bölümü ile Mayıs Ayında Geri Dönüyor

Bugün bir etkinlikte kameralar karşısına geçen Apple, ilk sezonu 2020’nin Şubat ayında yayınlanan Mythic Quest dizisinin beklenen 2. sezonuyla alakalı nihayet açıklama getirdi! Charlotte Nicdao, Rob McElhenney ve Danny Pudi gibi isimlerin başrolünü paylaştığı; aynı zamanda McElhenny’nin yanı sıra Charlie Day, Megan Ganz, David Hornsby gibi usta yazarların arkasında olduğu proje 7 Mayıs tarihinde yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Daha önce hiç duymayanlar için dizi, tüm zamanların en büyük çok oyunculu video oyununun arkasındaki ekibin yaşadığı birbirinden komik maceraları konu almaktadır.

Ted Lasso 2. Sezonu ile Bu Yaz Ekranlarda!

Jason Sudeikis ve ona eşlik eden zengin oyuncu kadrosuyla ilgi odağı haline gelen Ted Lasso, bilindiği üzere ufak çaplı bir futbol takımının pek de profesyonel olmayan takım koçu Ted’in eğlenceli hikayelerini anlatıyor. Çekimleri yakın bir zaman önce başlayan ve bu sezon 2 bölüm daha uzun olacağı duyurulan yapımın 2021 yazında seyircisiyle buluşacağı öğrenildi.

Apple TV+, Foundation Dizisiyle Yıla Damgasını Vuracak

İlk defa WWDC 2020 etkinliğinde adını duyduğumuz Foundation projesi, bilim kurgu dünyasının saygın ve bol ödüllü Isaac Asimov romanına dayanıyor. Apple Original imzasıyla ekranlara gelecek dizi ütopik bir dünyada insanlığı kurtarmak ve medeniyeti yeniden inşa etmek için mücadele verecek bir sürgünün hikayesini anlatacak. Beklenen dizinin nihayet Sonbahar aylarında platforma geleceği söyleniyor.

Peki ya bu projeler arasında sizi en çok heyecanlandıran Apple TV+ dizisi hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!