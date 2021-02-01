Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali kapsamında gerçekleştiren CODA filmi Apple tarafından dağıtılacak. Amazon’a karşı filmin dağıtım ihalesini kazanan Apple’ın 25 milyon dolarlık rekor ücret ödediği öğrenildi. İşte detaylar…

Apple rekor kıran bir satın alma işlemi doğrultusunda işitme engelli bir ailenin etkileyici hikayesini konu alan CODA filmini bünyesine kazandırdı. Sundance Film Festivali‘nde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, Apple’ın Amazon ile yaptığı çeşitli açık arttırma sonucunda Cupertino merkezli deve geçti. Filmin uluslararası dağıtımının artık Apple’ın elinde olduğu öğrenildi. 25 milyon dolar karşılığında satın alınan yapım aynı zamanda şimdiye kadarki en pahalı festivali filmi olma özelliğini de kazandı.

Zack Van Amburg ve Jamie Erlicht liderliğinde hayatına devam eden Apple Studios, geçen sene Palm Springs filmi için 22 milyon dolar para ödemişti. Şimdi kendi rekorunu kıran şirket, Netflix ve Amazon’nun da içinde olduğu savaşa gücünü ortaya koydu ve filmin dünya çapındaki dağıtım haklarını elde etti.

Sian Heder tarafından yazılan ve yönetilen CODA filmi balıkçılık ile hayatlarını sürdüren sağır bir aileye yoğunlaşıyor. Başrollerini Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, FerdiaWalsh-Peelo, Daniel Durant ve Marlee Matlin gibi yıldız isimlerin oynadığı film, 28 Ocak’ta Sundance’de gösterildikten sonra yeni adresini Apple TV+ olarak gösteriyor.

Apple’ın şimdilik filmi sinema salonlarına gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor. Fakat yapımın Apple TV+ platformu üzerinden tüm dünyaya açılacağı neredeyse kesin gözükmekte.