Geçen yıl Apple, ilk 5G özellikli telefon serisini tanıttı ve bu trendin yaklaşmakta olan modellerine taşınması mantıklı. Nikkei Asia, gelecek yılki iPhone serisinin, A15 yonga seti ve 5G bağlantısı ile yeniden tasarlanmış giriş seviyesi iPhone SE dahil olmak üzere tüm 5G modellerinden oluşacağını bildirdi. Cihazın 4.7 inç LCD panelini koruduğu ve aynı iPhone 8 tarzı kasayı taşıyacağı ve 2022’nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple‘ın ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca satışları hayal kırıklığı yaratan iPhone mini’sinden 2022 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sonbaharda bir mini’nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2021 iPhone serisini inceleyen Nikkei Asia, Apple‘ın daha uygun fiyatlı 6,7 inç Pro olmayan bir model getirebileceğini bildirdi. 2021’in ikinci yarısının da yeni MacBook Pro’ları ve AirPod’ları getirmesi bekleniyor.