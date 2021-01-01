Apple, COVID-19 salgını devam ederken insanları partiye gitmeye ve dışarı çıkmaya teşvik eden o uygulamayı App Store’dan sildi. Vybe Together adı verilen uygulama Apple’dan sonra TikTok ve diğer bazı sosyal medya platformları tarafından da yasaklandı.

Teknoloji devi Apple, insanları Koronavirüsü salgını henüz devam ederken partilere katılmaya teşvik eden bir uygulamayı App Store mağazasından çıkardı. Vybe Together adı ile yayınlanan bu uygulama, kullanıcıları için yeraltı partileri planlama gibi etkinlikler hazırlıyordu. Kendilerini isyankar olarak tanımlayan bu platform, büyük gizlilik önlemleriyle çalışarak bir süredir kendini fark ettirmemeyi başarıyordu. Ancak nihayet ele verildiler!

Çalışma prensibi olarak Vybe Together uygulaması, yakın zamanda düzenlenecek partileri sıralıyordu. Kullanıcılar uygulamaya girdikleri zaman bir partiye katılımcı olarak davet gönderiyor; organizatörlerin onayını aldıkları takdirde ise mail kutularına etkinlik saatinden yaklaşık iki saat önce gelen adres ve diğer bilgileri alıyorlardı. ABD’de salgın kısıtlamaları sırasında yasadışı olarak kabul edilen bu partiler, doğal olarak yalnızca kendilerinin değil, diğer insanların da sağlığını tehlikeye atıyordu.

Vybe Together’ın konuya ilişkin açıklaması da uygulamanın fonksiyonu kadar ilginç geldi. Medya tarafından kendilerine orantısız bir baskı yapıldığını ve haklarında olumsuz imaj çizilmeye çalışıldığını dile getiren platform, “Kalabalık görüşmelere izin vermiyoruz,” diyerek kendilerini savundu. App Store’da yasaklanan uygulama şimdi popüler kısa video servisi TikTok‘ta da yasaklandı. Sosyal medya üzerinden bu ilginç uygulamaya tepkiler yağmaya başladı.