Apple Spring Loaded adındaki etkinlik dahilinde birçok teknolojik ürün tanıtımı yapacak olan Apple bu ürünlere sürpriz olarak yeni bir iMac modeli tanıtabilir.

Apple’ın etkinlikte yeni AirPods, iPad Pro ve AirTags ürünlerini tanıtması bekleniyordu. İşte bu liste arasına beş farklı renk seçeneği ile nostaljik iMac modellerinde de olduğu gibi yepyeni bir tasarıma sahip iMac modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Daha önce de haberlerinin yapıldığı gibi yeni iMac modelleri iki farklı boyut ile gelecek. Etkinlik sırasında 24 inçlik bir modelin tanıtılması bekleniyor fakat Apple 32 inçlik modeli de tanıtabilir.

Yukarıda da dediğimiz gibi iki farklı boyuta sahip yenilenmiş iMac modellerini farklı etkinlikler ile tanıtmak pek hoş karşılanmaz gibi duruyor.

Etkinlikte hangi ürünleri tanıtılacağı hakkında bir açıklamaya yapan Mark Gurman: “Apple yenilik içere ya da inanılmaz karşılanacak bir ürün tanıtımı yapmayacak, sadece modellerinin gelişimini yapacak” demecini vermişti. Etkinlik sırasında küçük bir olasılıkta olsa AR veya VR modeli de gelebilir.

Apple Haziran Ayıda Bir Etkinlik Daha Yapacak

Apple Covid-19 nedeniyle son etkinliklerini dijital olarak yapıyor ve Apple Spring Loaded dışında haziran ayındaki WWDC’de buna dahil.

WWDC etkinliğinin 7 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını aktaran Apple, etkinlik içerisinde iOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve buna ek olarak tvOS 15 sürümleri tanıtılacak. Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da Apple’ın etkinlik dahilinde teknolojik cihaz tanıtma ihtimali de bulunuyor.