Dünyaca ünlü teknoloji üreticisi Apple, geçtiğimiz haftalarda WWDC 2021 etkinliğinin resmi tarihini açıklamıştı. Apple Covid-19 nedeniyle son etkinliklerini dijital olarak yapıyor ve WWDC’de buna dahil.

WWDC etkinliğinin 7 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını aktaran Apple, etkinlik içerisinde iOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve buna ek olarak tvOS 15 sürümleri tanıtılacak. Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da Apple’ın etkinlik dahilinde teknolojik cihaz tanıtma ihtimali de bulunuyor.

Bu etkinlik dışında Apple, Nisan 2021’de yeni bir etkinlik daha yapacak. Etkinlik tarihi Apple tarafından müjdelenmişti fakat Apple ekosisteminin dijital asistanı Siri etkinliğin tam tarihini açıkladı. Apple Siri’ye göre etkinlik 20 Nisan tarihinde yapılacak.

Etkinliğin WWDC’ye göre daha çok donanıma odaklanacağı söylenebilir. Apple’ın bu Nisan etkinliğinde yeni AirTags, yeni AirPods ve yeni iPad modellerini tanıtması bekleniyor. Bunların dışında yeni iMac modelleri de tanıtılacak.

Sürprizleri ile bilinen Apple etkinlik dahilinde başka cihazlar da tanıtabilir. Bu etkinliğin de WWDC’de olduğu gibi dijital olacağını hatırlatmadan geçmeyelim.

Apple, Nisan Etkinlik Tarihini Gün İçerisinde Resmileştirebilir

Apple nisan etkinliğinin tarihi ve saatini gün içerisinde resmen duyurabilir. Apple’ın bu nisan etkinliği uzunca bir zamandır takip ediliyordu ve kullanıcılar yeni bir cihazı önce bu etkinlik ile tanıtılacak cihazlar göre değerlendiriyor.