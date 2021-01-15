Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yayınlanan son raporlara göre iki önemli uygulamasını Microsoft mağazalarında yayınlayacak. Müzik ve podcast dinleme uygulamaları ilerleyen dönemlerde Microsoft’a gelecek. İşte detaylar…

2019 yılında iTunes programı Apple tarafından üç farklı uygulamaya ayrılmıştı. Bunlar Apple Music, Apple TV ve Podcast’ler uygulamasıydı… Bu programlar macOS ve iOS işletim sistemlerinde başarıyla hizmet verseler de Windows’ta kullanılamıyordu. Ancak nihayet şirket bu konuda -biraz geç de olsa- çalışmaya başladı.

Ortaya çıkan son raporlara göre Cupertino menşeili başarılı teknoloji şirketi Apple, müzik ve podcast uygulamaları için Microsoft Store uygulaması hazırlamaya başladı. Nihayet standart PC’ler için bir destek getirmeye çalışan geliştiriciler, şu anda özel bir beta programı kapsamında programların testlerini gerçekleştiriyor. Uygulamaların çıkış tarihleri ise çok yüksek bir olasılıkla, büyük bir aksilik çıkmadığı takdirde 2021 yılı içerisinde yayınlanacak.

Ancak şimdilerde bir soru işareti var ki; Apple Music ve Podcasts uygulamalarının Microsoft Store’a gelmesiyle birlikte, hangi cihazlarda çalışacağı bilinmemekte. Zira bilindiği üzere Apple TV uygulaması yalnızca Xbox kullanıcıları için yayınlanmış ve PC tüketicileri görmezden gelinmişti. Yeni entegrasyon çalışmasında umuyoruz ki PC’deki kullanıcılara da öncelik gösterilir…

Kademeli bir şekilde yavaş yavaş uygulamalarını farklı platformlarda yayınlamaya özen gösteren Apple, şu dönemlerde Microsoft’a olduğu kadar Chromecast ve birçok akıllı TV servisleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşılan o ki ilerleyen zamanlarda Apple’ın daha fazla ürününü bu cihazlarda görme şansına sahip olacağız.