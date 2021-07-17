Apple‘ın geliştiricileri üçüncü macOS Monterey beta ile tohumlamasından kısa bir süre sonra, en son sürüm bugün genel test kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Yeni macOS Monterey beta sürümü, varsayılan Safari sekme tasarımında, önceki betalardaki yeni birleşik arama ve sekme çubuğundan geri dönülerek ve çok daha fazlasında dikkate değer bir değişiklik içeriyor.

macOS Monterey beta 3 (teknik olarak ikinci genel sürüm), halihazırda kayıtlı olan herkese açık test kullanıcıları için OTA aracılığıyla gösteriliyor. Henüz beta sürümünü çalıştırmıyorsanız, Apple‘ın beta web sitesinden de indirebilirsiniz (burada tam kılavuz).

macOS 12 Monterey ile gelen yeni özellikler ve değişiklikler arasında tamamen yeniden tasarlanmış bir Safari, Mac’e gelen Kısayollar uygulaması, FaceTime’ın yeni SharePlay özelliği, birden fazla Apple cihazında sorunsuz bir şekilde çalışmak için Evrensel Kontrol, yeni bir Odak modu, Hızlı Notlar, Mac’e AirPlay, ve dahası.

macOS Monterey beta 3

Üçüncü betadaki kullanıcıya yönelik en büyük değişiklik, Safari sekmesi tasarımının elden geçirilmesidir. Birleşik sekme/arama çubuğu artık varsayılan değildir.

macOS Monterey beta 3, şikayetleri gidermek için yeniden tasarlanmış Safari sekmesi arayüzünü getiriyor.

PSA: Safari yeniden tasarımını macOS Monterey beta 3’te geri alabilirsiniz.

İlk Monterey betaları ile Universal Control mevcut değildi ve üçüncü betada hala etkinleştirilmedi.

Her zaman olduğu gibi, hatalar ve performans sorunları yaygınken bunun gibi erken betaları birincil makinenize yüklemek kötü bir fikirdir, bu nedenle mümkünse ikincil bir Mac kullanınılması gerekir. macOS Monterey beta 3, ayrıca yaklaşık 3 GB boyutunda geliyor.