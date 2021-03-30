Siz de bir iPhone veya iPad sahibiyseniz, tam sizin için yeni ve güzel bir haberimiz var. Apple, bundan sonra akıllı telefon ve tablet modellerine sahip olan kullanıcılar için herhangi bir arıza durumunda tamiratın çok daha kolay olacağı bir programı duyurdu. Bağımsız onarım programı adı altındaki bu proje şu an için zaten ABD ve Kanada’daki kullanıcılar için geçerliydi. Kısa sürede bu programa Hindistan da eklenecek.

Apple’ın bağımsız onarım programı önümüzdeki haftadan itibaren Hindistan’da da başlayacak. Bu programla birlikte Apple servislerine orijinal ürün parçalarından kılavuzlara kadar pek çok şey Apple tarafından sağlanacak.

Apple Orijinal Ürün Parça Tedariği Kolaylaşacak

Hindistan baz alındığında bugüne kadar sadece tek bir Apple Yetkili Merkezi üzerinden Apple kullanıcıları cihazlarını tamir ettirebiliyorlardı. Bu merkez dışındaki Apple servislerinde yapılan tamiratlar için orijinal parça garantisi net olarak verilmiyordu. Haliyle program başladığında artık kullanıcılar tamire cihaz gönderdiğinde yeni eklenen donanımların orijinal olup olmadığını düşünmesine gerek kalmayacak.

Elbette Apple’ın orijinal ürün ve parçalarını edinebilecek üçüncü taraf merkezler sadece bu programa kayıt olan firmalar olacak. Bu merkezlerde Apple yetkili servis güvencesi de verilmeye başlanacak. Haliyle artık kullanıcıların cihazlarını tamir ettirebileceği merkezler ve seçenekler artacak.

Tüm bunların yanında şehrinizde bulunan bir akıllı telefon tamircisi de bu programa kayıt olabilecek ve orijinal Apple ürünlerini müşterilerine sunabilecek.

İlk kez Apple tarafından 2019 yılında buna benzer bir onarım projesi başlatılmıştı. Ancak sonrasında bu proje sadece ABD ve Kanada ülkelerinde devam ettirilmişti. Benzer programın kademeli olarak Avrupa ülkelerine de zamanla geleceği düşünülüyor.