Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bugün iPhone 11 telefonu için ekran modülü değiştirme programını hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre belli sayıda cihazın ekranında, dokunma hassasiyetini engelleyen bir güvenlik açığı mevcut. Apple’ın bu sorunun üstesinden gelmek için kullanıcılara ek masraf çıkarmayacağı öğrenildi.

Ücretsiz iPhone 11 ekran değişimi kampanyası, Apple’ın dün oluşturduğu destek sayfası ile gündeme geldi. Sayfada paylaşılan detaylara göre Kasım 2019 tarihinden Mayıs 2020’ye kadar üretilen iPhone 11’lerin küçük bir kısmında görüntü bazlı sorunlar olduğu tespit edildi. Daha önce şirket buna benzer bir durumla, MacBook Pro ekranında oluşan arka ışık sorunu ile yine gündeme oturmuştu. Apple’ın bu hatayı da yine aynı şekilde, bedava ekran değiştirme yöntemiyle atlattığı gözlenmişti.

iPhone 11 Ekran Değişimi Programına Nasıl Katılınır?

iPhone 11 kullanıcıları olarak eğer siz de buna benzer bir hata ile karşı karşıya kaldıysanız, dokunmatik sorunları için nihai çözüm adına şu bağlantıya tıklayarak Apple destek sayfasına ulaşın. Akabinde bulunduğunuz ülkeyi seçip uygunluk kontrolü adına cihazınızın seri numarasını yazın. Eğer mevcut destek kapsamında gözüküyorsanız bir an önce telefonunuzu en yakın Apple Yetkili Servisi mağazasına götürün.

Bu sayede cihazınız Apple ekran değiştirme programına uygun olduğu takdirde bedava bir şekilde tamir edilecektir! Ancak dokunmatik problemi dışında cihazınızda başka hatalar da bulunuyorsa, diğer sorunların maliyeti size ait olacaktır. Apple’ın feragatnamesinde bu detay özellikle belirtilmektedir.