Bütün teknoloji üreticileri yeni yazılımlarını bütün ürünlerinde yayınlamadan önce gönüllü kullanıcılar ile test edilmesini sağlıyor ve Beta denilen bu test sonucunda eksiklikler varsa onları düzeltip iyileştirmelerde bulunuyor. Bu testi Apple bu sefer çıkaracağı iOS 14.5 için yapmaya başladı ve iOS 14.5 Beta 6 yayınladı.

iOS 14.5 Beta 6 İle Marifetli Yeni Siri!

Siri’nin Türkçe sürümünde sadece kadın sesi bulunsa da İngilizce de durum bu şekilde değil. Uygulamayı İngilizce olarak kullananlar ilk başta varsayılan kadın sesiyle kullanmaya başlasalar da daha sonra eğer isterlerse erkek sesini de seçebiliyorlardı. Fakat Birleşmiş Milletlerin yayınladığı araştırma raporunda sesli asistan uygulamalarında kadın sesinin varsayılan olarak kullanılmasının olumsuz etki yarattığı geçmektedir. Apple da bu duruma dikkat çekmiş olacak ki iOS 14.5 Beta 6 sürümü ile varsayılan kadın sesinin erkek sesiyle değiştirilmesi artık mümkün olacak.

Ayrıca iOS 14.5’in tam sürümünde yeni bir kilit açma yöntemi geleceği bilgiler arasında. Eklenecek olan yöntem ile Apple Watch kullanılarak cihazın kilidi açılabilecek.

Apple’ın yayınlamış olduğu yeni beta sürümü, uygulama izleme şeffaflığı ile gizlilik özelliği de getirdi. Ayrıca bu, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıdan birtakım izinler almasını gerektiriyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulamanın hangi izinlere sahip olabileceğini daha kolay bir şekilde takip edebilecek. Kullanıcılar, karşısına çıkan “İzlemeye izin ver” veya “Uygulamanın izlenmemesini iste” seçeneklerinden birini de seçebilecek.

Bunların yanı sıra iOS 14.5 Beta 6 sürümü güncellemesinde birçok hata düzeltmesi de yer alıyor.