Hatırlatmak adına Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPad Pro modelini, Apple AirTag modelini ve yeni renkleri ile iMac modellerini tanıttı. Etkinlik dahilinde iOS ve iPadOS hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Apple tarafından tarihi haziran olarak müjdelen WWDC 2021 etkinliğinde yeni iOS 15 tanıtılacak. Bloomberg kaynağından Mark Gurman iOS 15 hakkında ilk sızıntıları paylaşmış durumda.

Gurman’a göre yeni iOS 15 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan yeni özellikler başlıklar halinde paylaşıldı. Burada iPad OS ile birlikte tamamen yenilenmiş bir iPad kilit ekranı, iPhone’lar için bildirim özelinde yenilenmiş özellikler ve yenilikler ve yenilenmiş kilit ekranı dinamikleri yer alıyor.

Gurman ayrıca amiral gemi iPhone modelleri ile yenilenmiş gizlilik özelliklerinin de sunulacağı aktarıyor.

Yeni iOS 15 ile kullanıcılara Kontrol Merkezi üzerinden yenilenen bildirim özellikleri sunulacak. Burada kullanıcılar için belirlenen seneryolarda telefona gelen bildirimin ses çıkarması ya da kilit ekranına düşmesi gibi birçok yeni detay sunulacak gibi gözüküyor.

iOS 15 ile Apple artık sürüş modu gibi belirlenmiş durumlarda alınan bildirimler hızlıca cevap verebilecek gibi gözüküyor.

iOS 15 ile ilgili gelen yeni bilgiler arasında WhatsApp’ın açık ara en büyük gizli rakiplerinde birisi olan iMessage uygulaması ile ilgili. Apple yeni işletim sistemi ile iMessage uygulamasını güncellemek istiyor.

Yeni iOS sürümü ile Apple yönetimi Facebook uygulamaları gibi arka plandan gizlice veri çalan uygulamalara karşı kullanıcılarını daha da bilgilendirecek ve uyaracak gibi gözüküyor.