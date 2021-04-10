Apple ekosistemi içerisinde gelen özelliklerden birisi olan iMessage, bilmeyenler için iPhone, iPad ve Mac gibi birçok Apple cihazından çalışan ve sadece Apple cihazlarına servis veren bir hizmet.

Ülkemizde de kullanım oranının oldukça yüksek olduğu iMessage, Android işletim sistemli telefonlar tarafından da isteniyor. Apple konu hakkında bir açıklama yayımladı. Konu hakkında iMessage sistemini Android’e getirmek bizim için yarardan çok zarar içerir açıklamasını yapan Apple, Android sistemi için hiçbir zaman iMessage desteği sunmayacak.

Özellikle ABD özelinde birçok kullanıcı arkadaşlarının da iPhone’ları olduğu için mecburen iPhone almak zorunda kalıyor. ABD genelinde iMessage olmadığı için Android telefon modelleri yerine iPhone alındığını düşünen Apple, eğer servisi Android’e getirirse iPhone modelleri yerine ucuz bir Android modeli tercih edilebilir.

iMessage, Android Modellerinin Satışını Etkiliyor

Özellikle Ocak 2021 yılında yakaladığı satış rakamları başarısı sonrasında Apple, bu ve benzer kilit özellikleri olmasa bugün Pazar lideri olmayabilirdi. Aile üyeleri çocukları ile hemen konuşabildiği iMessage genellikle iPhone aldırtabilen özelliklerden sadece birisi.

Android tarafında iMessage benzeri birçok uygulama yapıldı fakat hiçbiri verimlilik konusunda başarılı olamadı.

Apple geçmişte birçok uygulamasını Android tarafına getirmişti bunların en büyük örneği Apple Music olabilir. Apple’ın böyle bir markete uygun, optimize ve sorunsuz bir uygulama çıkarması onlar için çok kolay olacaktır fakat daha önce de dediğimiz gibi bu bir satış stratejisi.