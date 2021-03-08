Bilindiği üzere Apple, daha önce sınıfının en güçlü Mac bilgisayarı olarak 2017 de İMac Pro sürümünü piyasaya sürmüştü. Çıktığı günden bu yana önemli dananımsal güncelleme almayan sürümünün fişinin çekildiği resmi açıklamayla doğrulandı. Artık İMac Pro satışları sonlanacak, yapılmayacak. Şu ana kadar sadece, mevcut 8 çekirdekli işlemcisi 10 çekirdeğe çıkartılmıştı.

İMac Pro üretimi neden sonlandırılıyor?

Öyle ki, Apple elindeki hazırda bekleyen sarf malzemeler bitene kadar İMac Pro üretimine devam edecek ama sonrasında üretimi tamamen durdurulmuş olacak. Profesyonel kullanıcılar İMac Pro yerine İMac ve Mac Pro’lara yönlendiriliyor. Durdurulmasındaki iki muhtemel neden;

27 inch İMac bilgisayarların İMac Pr o’ya kıyasla daha fazla tercih edilmesi,

bilgisayarların o’ya kıyasla daha fazla tercih edilmesi, Yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcıların Mac Pr o bilgisayarlarını tercih edebilecekleri.

o bilgisayarlarını tercih edebilecekleri. Fazla tercih edilmemesi.

Aynı zamanda, yeni üretilecek İMac’larda da Silikon işlemciler İntel işlemcilerin yerini alacak. Bu yeni işlemciyle enerji tasarrufunda da epey bir yol kat edilmiş olacak.

Apple MacBook Pro üretiminde ise performans konusunda iyileştirmelerin devam ettiğini biliyoruz. 21 ve 27 inçlik İMac Pro bilgisayarların satışı geçici olarak devam etmekte.

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