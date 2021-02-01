Apple şirketi iPhone, iPad ya da Mac bilgisayarlardan, Safari aracılığıyla kaydettiğiniz şifreleri artık Windows’a taşımanıza izin veriyor. Chrome Web Mağazası üzerinden yayınlanan iCloud Parolaları uzantısı şimdi nihayet hizmet vermeye başladı! İşte Apple’ın yeni uzantısıyla ilgili detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Apple, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı destek sayfasında Windows bilgisayarlar için Google Chrome’a iCloud Şifreleri uzantısı ekleyeceği yönünde bir duyuru gerçekleştirmişti. Fakat biraz erken erişime açılan bu sayfa, Chrome uzantısının URL’sini açtığımızda karşımıza 404 hatası çıkarıyordu. Nihayet bugün Apple’dan beklenen hamle geldi ve Microsoft Windows’a özel o şahane uzantı yayınlandı.

Bugün itibariyle Mac ve özellikle de Windows bilgisayarlarda Google Chrome için beklenen iCloud Parolaları uzantısı resmen yayına girdi. Bu uzantıyla beraber Apple cihazlarınızdan Safari tarayıcısı üzerinden kaydettiğiniz tüm şifrelerinizi kolaylıkla tek bir tuşla Chrome’a aktarabilmeniz mümkün kılındı. Ayrıca yalnız bu değil; Chrome’da oluşturduğunuz şifreleri de yine kolayca iCloud’la senkronize ederek iPhone veya iPad’lerinizde kullanabilirsiniz!

Yayınlanan yeni Chrome uzantısı sürekli olarak Apple ve Windows cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar için oldukça pozitif görüşlerle karşılandı. Apple’ın resmi şifre yöneticisi iCloud Anahtar Zinciri sistemini kullanan kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulama kaydı yaptıktan sonra bu özellikten rahatlıkla faydalanabileceği; dilediği şifreye çapraz erişim yöntemiyle ulaşarak diledikleri şifreleriyse tek bir tıkla kaldırabilecekleri açıklanıyor.

Siz de hemen şu bağlantıya tıklayarak iCloud Parolaları isimli Chrome uzantısını indirebilirsiniz.