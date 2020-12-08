Cupertino merkezli teknoljoi devi Apple’ın Apple Watch için ürettiği orijinal Fitness uygulaması Fitness+ 14 Aralık tarihinde piyasaya çıkıyor. Smartwatch cihazının elde ettiği ölçüm grafiklerini iPhone, iPad ve Apple TV ekranlarında paylaşan ve çok sayıda kişiselleştirilmiş antrenman deneyimi oluşturacak platform; egzersiz yapmaya yeni başlayanlar için ilham verici ve motivasyon yükseltici çalışmalar içeriyor.

Apple Fitness+, Apple Watch kullanıcıları için yeni bir aylık abonelik hizmeti olarak öne çıkacak. Aboneler günlük olarak ekranlarına senkronize edilen Apple Watch enrenman verilerini görüntüleyecek ve aynı zamanda kendi antrenman videolarını yayınlayabilecek. Apple Fitness+’ın fiyatı ise aylık 9,99 Dolar karşılığında Apple One Premier paketi ile birlikte satılmaya başlanacak.

Apple Fitness+ Nedir?

Sworkit, Nike Training Club ve Peloton gibi popüler fitness uygulamaları için büyük bir rakip olabilecek Apple Fitness+, pahalı egzersiz ekipmanları yerine evinizdeki basit araçlar ile formda kalmanıza yardımcı olacak. Ekrandaki birbirinden deneyimli fitness eğitmenleri ile senkron halinde çalışabileceğiniz uygulama watchOS 7 işletim sistemini çalıştıran Apple Watch Series 3 ya da daha yeni akıllı saat modelleri tarafından desteklenecek.

Başlangıç aşamasında bisiklet sürmek, koşu bandı, kürek çekme, güç, yoga ve dans gibi antrenman çeşitleri için destek verecek platform, yapay zeka yöntemiyle nitelikli analizler yaparak bir önceki antrenmanınıza göre yeni hareketler önerecek. Eğitmenler tarafından itinayla seçilmiş spor müzikleri içerecek aplikasyonda aynı zamanda ritminizi koruyacak çalma listeleri oluşturmanız da mümkün olacak. Ek olarak bunun için herhangi bir Apple Music ya da Spotify gibi başka bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak.