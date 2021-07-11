Carl Schou, Wi-Fi ile ilgili bu sorunu birkaç hafta önce ilk kez bildirdi ve bu da iOS cihazlarından ağ bağlantısını devre dışı bırakabilir. Birçok kullanıcı Wi-Fi bağlantısını kurarken sorun yaşıyordu ve bazıları internet bağlantılarının işlevini kaybettiğinden şikayet ediyordu. Apple kısa süre önce, şirket bu Wi-Fi sorununu iOS 14.7‘nin gelecek güncellemesinde düzelttiği için kullanıcılarının artık bu sorunu görmeyeceğini duyurdu.

Bu sorun çözülmeden önce, birkaç iPhone kullanıcısı, ağ ayarlarına giderek ve ardından genel bölüme dokunarak ve ardından bu sorunu onarmak için internet bağlantısını sıfırlayarak cihazlarının bağlantısını sıfırlamaya çalıştı, ancak kullanıcıların çoğu hala onlar için baş ağrısı olur. Şimdi bu sorunun iOS 14.7 güncellemesinde fikstürü Zollotech tarafından YouTube‘daki en son videosunda ilk kez bildirildi. Hata fikstürüyle ilgili bazı ayrıntılar verdi, bu sorunu yaşıyorsanız, ağınızı belirli Wi-Fi adlarından biriyle bağlamanız gerekir ve ardından cihazınız internet bağlantısını istediğiniz gibi bağlayacaktır.

Bazı uzmanlara göre sorun, kullanıcıların internet bağlantılarını belirli değişkenleri üretken bir dizeye ayarlamak için programlamada sıklıkla kullanılan % tipi yazı tipleri gibi garip adlarla değiştirmeye çalışmasından kaynaklanıyordu. %n, dizgi biçimi görevine verilen değişkenin dışındaki mizanpaj dizisindeki karakterleri ayırmayı gösterir. Bundan sonra, internet sistemi, art arda rastgele bellek yazmalarına ve arabellek fazlalığına neden olan dize biçimini yürüten bazı iç arşivlere saf olmayan SSID adını yetkilendirir. Bu, hafızayı bozabilir ve hatta rotayı bozabilir ve sonuçta bu, Wi-Fi ağının bozulmasına neden olabilir. Bu kusuru ilk kez bulan güvenlik uzmanı, iOS 14.6 güncellemesinde kullanıcılar hala sorunla karşı karşıya kaldığı için bunu iOS 14.4.2‘den beri test ettiğini, ancak şimdi şirket tarafından bazı iyi haberler geldiğini söyledi.

Şimdiye kadar, Apple Şirketi geliştiricilerin ve insanların bu güncellemeyi kontrol etmesi için bu son güncellemenin beta sürümünü başlattı, ancak yine de şirket tarafından yayınlanma tarihi açıklanmadı. Şimdi Wi-Fi bağlantınızın % işareti adına çok dikkat etmelisiniz.