Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2020’nin son çeyreğinde Apple firmasının piyasadaki liderliğine ilişkin raporunu yayınladı. Bu raporda Apple’ın iPhone 12 serisi sayesinde satışlarını epey yükselttiği öne çıkarken, Samsung’un beklenmedik bir gerileme yaşaması gözlerden kaçmadı. İşte detaylar…

Düzenli olarak teknoloji pazarıyla ilgili çeşitli raporlar yayınlayan ünlü pazar araştırmacısı Counterpoint Research, 2020 yılının son çeyreğinde Apple’ın başarısını tescilledi. Diğer dönemlere oranla %22’lik bir sevkiyat artışı yaşadığı kaydedilen Apple, özellikle de ilk 5G bağlantı destekli akıllı telefonları olan iPhone 12 serisi modelleri sayesinde büyük bir çıkış elde etmeyi başardı.

2020’nin son aylarında Apple, iPhone sevkiyatları için 90 milyonu aşan bir başarı kaydetti. Yılın diğer aylarına oranla baktığımızda gözle görülebilir muazzam bir satış grafiği elde eden şirket, pazarın yaklaşık %23,4’lük bir payını elinde tutuyor. Hatta öyle ki, Apple’a olan talebin esasında çok daha fazla olduğu, ancak yeteri kadar üretim yapılamadığı için satışlarda bu kadarla yetinmek zorunda kaldığı da düşünülüyor. Yani yeni iPhone’ların üretimleri arttırılsaydı, ikinci sıradaki şirket ile aralarında kocaman uçurumlar yaşanabilirdi.

Apple, Samsung’u Geride Bıraktı

Listenin ikinci sırasında ise yine geçen yılın son çeyreğinde büyük satışlara ulaşan, ancak görüldüğü üzere Apple’a bir türlü erişemeyen Samsung yer alıyor. 2020’nin bitmesine aylar kala Galaxy S20 serisi ile piyasaya çıkan şirket, ne yazık ki iPhone 11 ve iPhone 12 telefonlarının popülaritesini yakalayabilmiş değil.

Listenin üçüncü sırasında Xiaomi yer alırken, dört numarada OPPO, beşte ise Vivo yer alıyor. Altıncı sırada listeyi sonlardan yakalayan Huawei‘in Google Mobil Servisleri yasağına rağmen bu satışları elde etmesiyse yine de takdirle karşılanıyor.