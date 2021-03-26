Apple’ın özellikle sporcular, dağ yürüyüşçüleri gibi zorlu ortamlarda akıllı saat tercihi olan kullanıcılara yönelik çok daha dayanıklı bir Apple Watch modeli üzerinde çalışmalarını yürüttüğü öne sürüldü. Bloomberg kaynaklı habere göre Cupertino’lu dev şirketin 2021 veya en geç 2022 yılının ilk döneminde Apple Watch için yepyeni bir kimlik çıkarması bekleniyor.

Bilindiği üzere Apple Watch modelleri ilk kez 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. İlk versiyonun ardından Apple, ekstrem sporlarla ilgilenenlere hitap edebilmek için çeşitli aktivite takipleriyle beraber izleme özelliklerini de yeni modellerinde kullanmaya başlamıştı.

Apple, Akıllı Saat Pazarında Lider Konumda!

Özellikle son dönemde sağlık alanında kullanımında ciddi oranda artış gözlenen akıllı saat sektörüne uzun süredir Apple liderlik ediyor. Pazarın %40’lık payını elinde bulunduran Apple’ın en yakın takipçileri ise %10’luk dilimle Samsung ve %8 ile Huawei takip ediyor. Bu oranlar 2020 yılının son çeyreğinde elde edilen verilere dayanıyor.

Apple’dan Daha Güçlü ve Dayanıklı Apple Watch Hamlesi!

Bugün için akıllı saat pazarının lideri olan Apple’ın piyasadaki ürünlerinin geneli 50 metreye kadar suda dayanıklılık sunuyor. Bu değer pazardaki rakiplerine kıyasla üst düzey olarak söylenebilir. Ancak firmanın yeni akıllı saat modelinde özellikle bugün kullandığı alüminyum, titanyum gibi maddelerin hasar görmeye müsait olduğu ortamlar için kauçuk benzeri bir yapı kullanarak daha iyi sağlamlık sunmayı amaçladığı öne sürüldü.

Peki eğer daha dayanıklı bir Apple Watch üzerinde çalışılıyorsa bugün halihazırda piyasada yer alan ürünlerin geliştirilmesi duracak mı? Bu sorunun yanıtı olarak şu anki varyasyonların geliştirilmesinin ertelenmesi veya iptal edilmesi bir düşüncenin olduğu yönünde.

Apple Watch’ın her ne kadar Apple’ın en önemli ürünleri arasında yer aldığı söylense de şirketin bu üründen ne kadar gelir sağladığı bugüne kadar açıklanmadı. Şirketin giyilebilir teknoloji ürünleri, ev aksesuarlarından yıllık 30 milyar dolardan fazla gelir sağladığı gelen bilgiler arasında.