Steve Jobs sonrası CEO olarak atanan Tim Cook döneminde, başarılı ürünler ve yönetim ile Apple günümüzün en başarılı şirketlerinden birisi olarak gösteriliyor. Tim Cook, Kara Swisher ile yaptığı röportajda ilk olarak iOS 14.5 sürümü hakkında bilgi verdi.

Cook, iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni iOS 14.5 sürümünün nisan ayı içerisinde kullanıma sunulacağını belirtti fakat kesin olarak bir tarih belirtmedi. Apple’ın son zamanlarda ürettiği birçok modelde AR teknolojisini destekleyen teknolojilerle donatması sonrasında bu konu ile ilgili oldukça heyecanlı olduklarını ve ilerleyen dönemde AR teknolojisinin devrim yaratacağına inandığını belirtti.

Apple hali hazırda birden fazla AR ve VR gözlükleri üzerinde çalıştığı haberleri gündem olmuştu. Şirket yöneticisi Cook, bu alan için kişisel olarak da oldukça heyecanlı olduğunu açıkladı. AR gözlüklerinin akıllı telefonların yerine geçeceğine inan Cook, bildiğiniz gibi elektrikli otomobil konusuyla gündemden düşmüyor.

Spesifik olarak konu hakkında bir açıklama yapmayan Tim Cook, elektrikli otomobil konusunda yeni bir çağ açan Tesla’nın sahibi Elon Musk’la hiçbir konuşmalarının olmadığını belirtti.

Bilmeyenler için geçtiğimiz yıllarda zor zamanlar geçiren Tesla şirketi Apple’a satmak için konuşma yaptıklarını fakat Apple tarafından bir cevap alamadıklarını belirtmişlerdi. Elon’ın yaptığı birçok işe hayranlık beslediğini belirten Cook, bildiğiniz gibi otomobil tarafında otonom sürüşler için aktif olarak testler yapmaya devam ediyor.

Kesin olarak Apple otomobilinin geleceğini müjdelemeyen Cook, otomobil konusunda Musk hayranlığı ve testler sonucunda Apple imzalı bir otomobili gizli olarak müjdelemiş durumda.

CEO Tim Cook, Hiçbir Apple Ürününü Müjdelemedi

Bilmeyenler için Apple bu konularda ağzını kapalı tutmayı çok seviyor. Şirket CEO’su Cook röportaj sırasında hiçbir Apple ürünü hakkında bilgi vermedi. Nisan ayında bir etkinlik olmayacak fakat bu konu Apple tarafından da resmilik kazanmadı.