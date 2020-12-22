Apple’ın elektrikli otomobil projesi olarak bilinen Apple Car tahminlere göre 2021 yılında çıkacak! 2014 yılında Titan kod adı ile çalışmaları başlayan arabalar şirketin CEO’su Tim Cook tarafından doğrulanmış ve Ford, Mercedes-Benz, Tesla gibi başarılı araba üreticilerinin deneyimli eski çalışanlarıyla yapılan işbirlikleri sonucunda geliştirilmeye başlanmıştı.

Beş binin üzerinde çalışanı ile hız kesmeden geliştirilen otonom araçlar, normalde 2023 yılında piyasaya çıkmayı umarken şimdi ortaya çıkan raporlara göre otomobilin çalışmaları tahmin edildiğinden daha erken bir sürede tamamlandı. Güvenilir kaynaklardan gelen söylentilere göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde artık resmen satışlara başlayacağı düşünülen Apple Car araçları, planlanandan iki yıl kadar önce bekleyenlerinin huzuruna çıkabilir.

Apple Car Ne Zaman Çıkacak?

Parça üretimleri ve montaj işlemleri Tayvan’da yer alan tesislerde devam etmekte olan Apple Car, raporda yer alan bilgilere göre 2021’in ikinci çeyreğinde üretimlerini hızlandırmaya başlayacak. Henüz şimdiden ABD’nin çeşitli bölgelerinde prototipleri test edilmeye başlayan otomobiller, yüksek olasılıkla Eylül 2021 itibariyle kullanıma sunulacak gibi görünüyor.

Raporlarda geçen Eylül 2021 ibaresi biraz düşününce hiç de boşuna değil. Zira Apple çoğunlukla yeni iPhone, iPad ve Mac cihazlarını Eylül’de gerçekleştirdiği lansmanlar ile birlikte piyasaya sunuyor. Bu gelenek 2020’de COVID-19 salgını nedeniyle bozulsa da şirketin gelecek yıl buna devam edeceği düşünülüyor.

Şimdiye kadar yayınlanan çoğu sızıntı bizlere Apple Car’ın çıkış tarihi için 2023 ya da 2025 yıllarını öngörse de paylaşılan son iddialar herkes için büyük bir sürpriz oldu. Söylentiler doğru olduğu takdirde muhtemel Apple’ın ilerleyen aylarda konuya ilişkin bir açıklaması gelecektir.