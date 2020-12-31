Geçtiğimiz aylarda Apple şirketi logo hırsızlığı sebebiyle Prepear adlı uygulamaya dava açmıştı. App Store ve Google Play Store’da yayınlanan uygulamasında yeşil bir armut logosu kullanan Prepear’ı Apple’ın logosunu çalmakla suçlayan firma, soluğu mahkemede almıştı. Bu davayla alakalı şimdi yeni gelişmeler basına yansımaya başladı.

Ağustos ayında Apple, Prepear adlı uygulamayı yeşil renkli armut logosu nedeniyle hırsızlıkla suçlamış ve şirkete dava açmıştı. Alışveriş ve yemek uygulaması Prepear’ın kullandığı logo pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından Apple’ın logosuna benzemediği yönünde eleştirilse de bir süre şirket bu kararından vazgeçmemiş ve kararlılığını sürdürmüştü.

Apple’ın iddialarına göre Prepear logosu, Apple tarafından kullanılan elma temalı logoya oldukça benziyordu. Prepear’ın kurucusu Natalie Monson, Apple’ı bu ilginç suçlama sebebiyle mali gücü düşük küçük şirketleri sıkıştırmakla itham etmiş; kullandıkları logonun Apple‘ın marka değerini zedelemeyeceği yönünde ifadeler dile getirmişti. Bu söylemler pek çok insan tarafından haklı bulunsa da Apple’ın mahkemeye sunduğu deliller, Prepear’a haksız bir ticari avantaj elde ettirecekti.

Fakat nihayet bu ısrarlı davadan Apple geri adım attı. Prepear, Apple’ı davadan vazgeçmeye yönelik bir dizi açıklama yaptı. Bugün ise Apple’ın Prepear’la olan davasını mahkeme dışında çözeceğine dair bazı raporlar ortaya çıktı. 30 gün boyunca sözlü bir anlaşma sağlaması beklenen iki şirketin, anlaşmaya varamadığı takdirde 23 Ocak 2021’de yeniden davalarına mahkemede devam edecekleri öğrenildi.