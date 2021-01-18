Cupertino merkezli teknoloji devi Apple bilindiği üzere Apple Arcade, Apple TV+ ve Apple Fitness+ gibi çok sayıda yeni servis açarak abonelik tabanlı hizmetlerini genişletti. Tüm bu sistemler, kullanıcıların mevzubahis programdan faydalanabilmek için aylık ya da yıllık abone olmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla içerik üreticileri için iyi bir gelir kaynağı modeli yaratılırken, kullanıcılar da emeğin karşılığını ufak bir ücretle ödüllendiriyor.

Peki ya bu durum şimdiye kadar podcast sektörü için neden uygulanmadı? İlk defa Apple’ın eski teknolojik ürünü iPod cihazlarında ortaya çıkan podcast’ler, şimdi başta Spotify uygulaması olmak üzere pek çok platform tarafından başarıyla yürütülüyor. Ancak halen daha podcast’ten para kazanma modeli yaratılmış değil… Dolayısıyla bu alanda içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri organik bir yöntem ne yazık ki bulunmuyor.

Apple, Podcast Abonelik Sistemi Üzerine Çalışıyor

Fakat ortaya çıkan yeni raporlar bizlere Apple’ın bu konuda öncü bir adım atarak podcast yaparak para kazanma formülü geliştirdiğini gösteriyor. Belli başlı prodüksiyon şirketleriyle görüştüğü iddia edilen Apple’ın podcast’ler için bir abonelik sistemi yaratmak üzere olduğu söylenmekte. Söylentiler bizlere haftalık ya da aylık podcast aboneliği gerçekleştirebileceğimiz gibi, tekil olarak da dilediğimiz podcast’i satın alabileceğimizi belirtiyor. Ancak şu an için Apple’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Fakat iddialar doğruysa, ilerleyen aylarda Apple orijinal podcast içerikleri yaratmaya başlayabilir ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kendi içerik oluşturucularını ön plana çıkarabilir.