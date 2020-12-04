Apple kullanıcılarına uygulama içi satın alımları ve abonelik hizmetlerini sevdikleriyle paylaşabilmeleri için iCloud Aile Paylaşımı özelliği devreye girdi. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, yeni özelliğini Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2020 etkinliğinde yayınlamayı düşünüyordu. Fakat muazzam fırsatlar içeren bu özellik ertelenerek bugüne kadar ulaştı. Nihayet şimdi iPhone ve Mac kullanıcıları yeni özelliğin tadını çıkarmaya başladı!

Şirketin ilk olarak iOS 14 ve macOS Big Sur işletim sistemleri tarafından desteklenen cihazlar için yayınladığı yeni özellik, bu sistemleri kullanan tüm geliştiriciler ve kullanıcılar için sorunsuz bir biçimde çalışmaktadır. iCloud Aile Paylaşımı özelliği ile birlikte kullanıcılar, aile üyeleri ile çeşitli uygulamalardaki aboneliklerini ya da uygulama içi satım alımlarını paylaşma özgürlüğü elde edebilirler! Ancak tüm uygulamaların söz konusu paylaşım özelliğini desteklemeyeceğini de şimdiden hatırlatmak isteriz.

iCloud Aile Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apple’ın yeni paylaşma özelliği, kullanmak isteyenler için oldukça basit bir şekilde etkinleştirilebilmektedir. Öncelikle cihazınızda Ayarlar sayfasına giderek Apple Kimliği‘ni açın ve Aile Paylaşımı sekmesine tıklayın. Sekmenin en altında aile üyelerinizi Apple Kimlikleri ile birlikte ekleyebileceğiniz bir kısım bulunmaktadır.

Sevdiklerinizi hesabınıza ekledikten sonra Apple Kimliği menüsünden Abonelikler sayfasına gidin. Burada yer alan Yeni Abonelikleri Paylaş düğmesine tıklayarak işlemi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz! Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ ve Apple TV+ gibi popüler uygulamalar, aile üyeliğine izin vermektedir.

Şimdilik sadece iOS 14 ve macOS Big Sur desteği sunan iCloud Aile Paylaşımı sistemi büyük olasılıkla ilerleyen zamanlarda işletim sistemlerinin diğer sürümlerinde de kullanıma açılabilir.