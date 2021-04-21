Apple’ın farklı bir alan için tanıttığı en son cihaz olan AirTag, kaybedilebilecek eşyalar için oldukça faydalı bir cihaz olarak gösteriliyor.

Apple’ın “Kaybetme Alışkanlığınız Kayboluyor” sloganı ile sunduğu AirTag hakkında tüm bilinmesi gereken detaylar haberimizde.

Teknik olarak takip cihazı olan AirTag geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Galaxy SmarTag ve SmartTag Plus modellerindeki amaca hizmet ediyor.

Apple’ın AirTag tanıtım metni şu şekilde;

“AirTag ile eşyalarınızı bulmak inanılmaz kolay hale geliyor. Birini anahtarlarınıza takın, diğerini sırt çantanıza atın. Ve Bul uygulamasıyla eşyalarınızın nerede olduğunu görün.

Bu kadar basit. Üstelik Bul uygulaması sayesinde Apple aygıtlarınızı da takip edebiliyor, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduklarından haberdar olabiliyorsunuz.”

Apple AirTag çalışma prensibi ise Bluetooth sinyallerini iPhone içerisindeki Bul uygulaması ile entegre cihaza yollayarak haritadaki yeri açığa çıkartılıyor.

Apple konu hakkında: “Yardımınıza koşacak yüz milyonlarca arkadaşınız var” ibaresini kullanıyor ve ekliyor: “Diyelim bir eşyanızı spor salonu veya plaj gibi uzak bir yerde unuttunuz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca iPhone, iPad ve Mac’ten oluşan Bul ağı AirTag’inizi bulmanıza yardımcı oluyor.” ifadelerini kullanıyor.

AirTag Üzerinde Bir Hoparlör Bulunuyor

“Cüzdanınızı bulamıyor musunuz? AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya “Hey Siri, cüzdanımı bul” deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.”

AirTag’ın karıştırılma senaryolarında ise Apple :

“Başka birinin AirTag’i sizin eşyalarınıza karışırsa iPhone’unuz o AirTag’in sizinle olduğunu algılayıp bir uyarı gönderiyor. Bir süre sonra onu hâlâ bulamazsanız AirTag nerede olduğunu belli etmek için bir ses çalmaya başlıyor.

Elbette AirTag’i olan bir arkadaşınızın yanında veya AirTag dolu bir trende de olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu uyarılar yalnızca AirTag sahibinden ayrıldığı zaman etkinleştiriliyor.” önlemini almış durumda.

Üzerinde değiştirilebilir CR2032 pili ile gelen Apple AirTag, Android telefon modelleri ile de çalışıyor.

30 Nisan tarihi ile birçok ülkede satışa sunulacak olan AirTag, tekli paketi 29 dolar dörtlü paketi ise 99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Apple AirTag modelinin ülkemizdeki fiyatı ise maalesef oldukça yüksek bir etiket ile geliyor.

Tekli ürün 299 TL ile gelirken dörtlü AirTag modeli ise 999 TL olarak ülkemize satışa sunulacak.