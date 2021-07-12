Apple, teknolojide çıtayı yukarıya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak, takip cihazını kullanıcılarla buluşturdu. Apple AirTag ile kaybettiğiniz bir cihazı kolayca bulabileceksiniz. Bu durumun size bazı avantajlar sağladığını göreceksiniz. Özellikle de sık sık Apple ürünlerini kaybediyorsanız cihaz size ilaç gibi gelebilir. Peki kullanımı nasıl? Ürünün özellikleri ve hangi Apple modellerinde çalıştığına değineceğiz. Çünkü her Apple modelinde çalıştırmanız imkansız. Ancak genellikle son senelerde çıkan ürünler için aktif konumda. Apple, kendi cihazlarına değer verdiği kadar onların kaybolmasının da önüne geçiyor. Böylelikle Apple’nin sağladığı fırsatların sonu gelmiyor. Cihazınızın performansından bakımına ve hatta onun kaybolmamasına kadar pek çok şey için üretim sağlamakta. O halde Apple AirTag’e daha yakından göz atalım.

Apple AirTag Nedir?

AirTag, Apple ürünlerinin kaybolmaması adına üretilmiştir. Apple ürünlerinize kolayca takabileceğiniz gibi anlık olarak konumunu takip edebilirsiniz. Çeşitli çalınma ve kaybolma durumlarında ise uygulama vasıtasıyla kontrol imkanı sağlanıyor. En ciddi olaylarda dahi konum üzerinden cihazınızı kolaylıkla bulabileceksiniz. Yakın zamanda çeşitli hırsızlık vakalarında AirTag’in ne kadar işe yaradığını haberlerden öğrenebiliriz. Bu cihazın adeta insanların maddi ve manevi kaybının önüne geçiyor. Ayrıca pil ile çalıştığını da belirtelim. Pilin süresi ise ortalama 1 yıl gittiği belirtilmekte. Kullanıcılar, çeşitli internet sitelerinde ürünle ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor.

AirTag Su Geçirmiyor!

Apple AirTag’in 1 metreye kadar su geçirmediği öğrenildi. Yani suya düşmesi durumunda cihazın bozulacağını düşünmeyin. Yüksek ihtimalle bir metre içerisinde cihazı çıkardığınız takdirde su kaçma gibi bir sorun yaşanmayacak. Ayrıca bu durum cihazın ömrünü de fazlasıyla uzatacaktır. Ani su kazalarında cihazın bozulmasının önüne geçiliyor.

AirTag Hangi Cihazlarla Uyumlu?

AirTag’in kullanılabileceği cihazlardan bahsedelim. En düşük model Apple modellerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu modeller ve üst versiyonlarında kullanabileceksiniz.

iPhone SE, iPhone 6S (iOs 14.5 sürüm şartı ile)

iPad Pro ( iPadOS 14.5 sürümünün olması şartı ile)

iPad 5. nesil

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad Touch (En düşük 7. nesil)

Yukarıda belirtilen cihazlarda AirTag’i rahatlıkla kullanabileceksiniz. Belirttiğimiz cihazların ve sürümlerin taban özellikte olduğunu unutmayın. Yani cihazların ve sürümlerin bir üst seviyelerinde de rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Ancak alt seviyeler için aynısını söylemek mümkün değil. AirTag’in ülkemizde nasıl bir etki yaratacağı da merakla bekleniyor. Çeşitli inceleme videolarında da görüldüğü üzere konumla ilgili anlık bilgi verilmekte. UWB teknolojisinin olumlu etkilerini görüyoruz. Apple’nin AirTag konusunda belki de en kritik hamlesi UWB teknolojisinden faydalanmış olması diyebiliriz. Konum tespiti için radyo dalgalarının kullanıldığı biliniyor.

AirTag Ne Kadara Satılıyor?

AirTag fiyatları ortalama 400 ila 500 TL arasında değişiyor. Satış yapan noktalara göre değişkenlik göstereceği için kesin bir fiyat vermek mümkün değil.