Apple’ın farklı bir alan için tanıttığı en son cihaz olan AirTag, kaybedilebilecek eşyalar için oldukça faydalı bir cihaz olarak gösteriliyor.

Özellikle unutkan kişiler için vazgeçilmez bir cihaz olan AirTag, yuvarlak bir tasarım ile geliyor ve Apple tarafından aktarılana göre birçok aksesuar üreticileri ile birlikte çalışabilecek bir aygıt.

AirTag, U1 çipi ile geliyor ve aktarılana göre iPhone modelleri ile yüksek kalibreli bir konumlandırma ile çalışıyor. Kullanıcıları iPhone arayüzünden ok işaretleri ile yönlendirerek kolayca kaybettikleri eşyalara ulaştırabilen Apple AirTag, “Apple Bul” uygulaması ile birlikte çalışıyor.

Apple’ın ürün tanımım metni şu şekilde;

“AirTag ile eşyalarınızı bulmak çok kolay. Birini anahtarlığınıza takın, diğerini sırt çantanıza atın. Böylece Bul uygulamasıyla eşyalarınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu kadar basit. AirTag ile gözünüz arkada kalmaz.”

Apple AirTag Fiyat Etiketi Nasıl?

30 Nisan tarihi ile birçok ülkede satışa sunulacak olan AirTag, tekli paketi 29 dolar dörtlü paketi ise 99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Apple AirTag modelinin ülkemizdeki fiyatı ise maalesef oldukça yüksek bir etiket ile geliyor.

Tekli ürün 299 TL ile gelirken dörtlü AirTag modeli ise 999 TL olarak ülkemize satışa sunulacak.

IP67 sertifikalı gelen Apple AirTag değiştirilebilir bataryası ile bir yıl gibi bir kullanım ömrü sunduğu açıklanıyor.