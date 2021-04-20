Apple kullanıcılarının ve teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla beklediği kayıp eşya izleyicisi nihayet duyuruldu. Bu akşam gerçekleştirilen Apple etkinliğinde en dikkat çekici ürünlerin başında gelen AirTag ile artık kayıp eşya sorununa son!

Apple AirTag nedir, ne işe yarıyor? Apple’ın iPhone modellerinde kayıp nesneleri bulmak için kullanacağı bir aksesuar gibi görev yapacak olan yeni teknolojidir.

Apple AirTag Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Olacak?

Teknoloji devi Apple’ın AirTag ürününü 30 Nisan tarihi ile satışa sunacağı bildirildi. iPhone’larda kullanılacak bir aksesuar olarak çalışacağı duyurulan AirTag ürününe sahip olabilmek için tek kişinin 29 dolar, dört kişilik versiyonun ise 99 dolar etiket fiyatına sahip olacağı açıklandı.

Find My adı verilen Apple’a ait teknolojiden yararlanacak olan ürün bu alanda en yeni teknoloji olarak dikkat çekiyor. Apple gizliliği ile tam koordineli çalışacak olan AirTag için hassas bulma sisteminin en ince ayrıntısına kadar kullanım sağlayacağının altı çizildi.