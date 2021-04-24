Yukarıda da dediğimiz gibi Apple cihazları arasında ses, fotoğraf ya da dosya alışverişi içi kullanılan AirDrop oldukça sevilen bir uygulamaydı.

Kullanıcıların iPhone, iMac ya da MacBook cihazları arasında Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini kullanarak veri transferlerinin hızlıca yapılabildiği bu Apple AirDrop sisteminde önemli bir açık keşfedildi.

Açık ile kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adresleri başkaları tarafında görülebilir hale geldi. Bilindiği gibi AirDrop transferlerine sadece gönderen ya da alanın isimler gözüküyordu.

Bu bilgiler aktarıldığı kadarıyla sadece AirDrop transferleri sırasında gözükmüyor. Güvenilir bir teknoloji kaynağının yaptığı habere göre bu açık Mayıs 2019’dan beri biliniyor ve henüz Apple tarafından giderilmiş durumda değil.

Bu açığın normal AirDrop mesafesinde çalışması sevindiren bir gelişme olarak gösteriliyor fakat yine de oldukça tehlikeli bir açık.

Apple yönetiminin bu açık ile ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor. Güvenlik kararları ile oldukça sevilen Apple yönetimi konu hakkında kısa bir süre içerinde bir güncelleme ile sorunu gidereceği iddia ediliyor.

Apple Yönetimi AirTag Cihazı ile Önemli Bir Sorunu Erkenden Giderdi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Apple AirTag takip cihazı kötü maalesef kötü niyetlerde kullanılabilir.

Apple yönetimi bunu cihaz kullanıma sunulmadan gidermiş gibi gözüküyor.

Başkasına tanımlı bir Apple AirTag sizin eşyalarınız ya da üzerinizde olursa AirTag ve varsa iPhone cihazının öterek size ait olmayan bir AirTag modelinin sizde olduğunu uyarıyor.