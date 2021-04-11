Dünyanın en çok kullanılan uygulama mağazalarından Apple App Store, gerçeği ifade etmeyen yorumlar ile güdeme gelmeye devam ediyor.

Konu hakkında sahte hesaplar ile gerçeği yansıtmayan yorumlar ile birçok kullanıcının dolandırıldığı ve Apple’ın bu yüzden davalık olduğunu biliyorduk. Apple, 2021 yılında bile bu dolandırıcılıktan kurtulamadı. Aktarılan bilgilere göre bu sahte yorumlu uygulamalar yılda milyonları bulan paralar kazanabiliyor.

Bildiğiniz gibi Apple cihazları ile uygulama içi satın alımlar yapmak oldukça kolay. Face ID ya da Touch ID yöntemleri ile çok kolay bir şekilde uygulama içi satın alımlar gerçekleştirilebiliyor. İşte bu uygulama içi satın alımların oldukça yüksek sayılarda olduğu uygulamaları Apple yönetimi marketlerinden silerek bir önlem almaya çalışmıştı.

Apple tarafından alınan bu önlem fazla etkinlik göstereme çünkü kullanıcılar hala Apple tarafından oldukça şikayetçi. Şu sıralar App Store içinde popüler dolandırıcılık yöntemi VPN uygulamaları. Kullanıcılar yorumlardan okuduğu kadarıyla hiçbir araştırma yapmadan VPN uygulamalarına para veriyor ve beklenilen hizmete ulaşamıyor. Buna benzer birçok uygulamanın bir internet sitesi bile bulunmuyor.

Apple App Store Dolandırıcılığı Yüzünden Dava Edilmişti

Dev şirket, konu hakkında davalık oldu ve bu sorunu en kısa sürede çözmesi gerekiyor. Kullanıcı tarafına verilmeyen bu hizmetin bir sorumlusu da doğal olarak uygulama marketleri. Google tarafında da buna benzer durumlar yaşanabiliyor. Yıllık ya da aylık abonelikleri olduğu unutan kullanıcılardan her gün ücretleri alınıyor ve haberlerinin bile olmadığı belirtiliyor.