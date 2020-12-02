2020’nin bitmesine artık sayılı bir süre kala teknoloji şirketleri yılın en’lerini açıklamaya başladılar. Dün Android işletim sistemleri için varsayılan uygulama mağazası Google Play Store‘un paylaştığı yılın oyun ve uygulamaları listesini görmüştük. Şimdi ise App Store, iOS ve iPadOS işletim sisteminde en çok indirilen ücretli – ücretsiz içerikleri yayınladı.
2020 yılının en popüler uygulamalarını açıklayan Apple tarafından paylaşılan listeye göre yılın ücretsiz mobil uygulaması, pandemi döneminde verimlilik odaklı kullanımıyla dikkat çeken görüntülü sohbet uygulaması ZOOM Cloud Meetings oldu. Ücretli uygulama kategorisinde ise liderlik koltuğuna 1,99 dolarlık fiyatıyla fotoğraf düzenleme uygulaması TouchRetouch oturdu. Senenin en sevilen ücretsiz oyunu, çoklu oyuncu seçeneğiyle parti oyunu olarak dikkatleri üzerinde toplayan Among Us! olurken, ücretli oyun dalındaysa Minecraft liste başı konumda bulunuyor! İşte daha ayrıntılı incelemek isteyenler için App Store mağazasının 2020 raporu…
Apple 2020 Yılının En Sevilen İçeriklerini Açıkladı!
App Store’da En Çok İndirilen Ücretsiz Uygulamalar
- ZOOM Cloud Meetings
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
- Amazon Shopping
- Netflix
- Google Maps
- DoorDash
- Spotify
- Widgetsmith
- Venom
- Google Meet
App Store’da En Çok İndirilen Ücretli Uygulamalar
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
- Forest – Stay Focused
- FlickType Keyboard
- Mirror for Samsung TV
- Scanner Pro by Readdle
- kiraikra+
- Toca Hair Salon 3
- Screen Mirroring+ for Roku
- The Mandalorian Stickers
- FiLMiC Pro
- EpocCam
App Store’da En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar
- Among Us!
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
- Woodturning 3D
- Homescapes
- Johny Trigger
- Tangle Master 3D
- Mario Kart Tour
- Fishdom
- Sort IT 3D
- Rescue Cut
- Park Master
- UNO
App Store’da En Çok İndirilen Ücretli Oyunlar
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up!
- Monopoly
- Bloons TD6
- Geometry Dash
- NBA 2K20
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
- Clue: The Classic Mystery Game
- Terraria
- Five Nights at Freddy’s
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Bloons TD 5
- Exploding Kittens
- Farming Simulator 3D
- Rebel Inc
- Arcadia
Peki ya sizce yılın oyun ve uygulamaları hangisiydi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!
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