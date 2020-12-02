2020’nin bitmesine artık sayılı bir süre kala teknoloji şirketleri yılın en’lerini açıklamaya başladılar. Dün Android işletim sistemleri için varsayılan uygulama mağazası Google Play Store‘un paylaştığı yılın oyun ve uygulamaları listesini görmüştük. Şimdi ise App Store, iOS ve iPadOS işletim sisteminde en çok indirilen ücretli – ücretsiz içerikleri yayınladı.

2020 yılının en popüler uygulamalarını açıklayan Apple tarafından paylaşılan listeye göre yılın ücretsiz mobil uygulaması, pandemi döneminde verimlilik odaklı kullanımıyla dikkat çeken görüntülü sohbet uygulaması ZOOM Cloud Meetings oldu. Ücretli uygulama kategorisinde ise liderlik koltuğuna 1,99 dolarlık fiyatıyla fotoğraf düzenleme uygulaması TouchRetouch oturdu. Senenin en sevilen ücretsiz oyunu, çoklu oyuncu seçeneğiyle parti oyunu olarak dikkatleri üzerinde toplayan Among Us! olurken, ücretli oyun dalındaysa Minecraft liste başı konumda bulunuyor! İşte daha ayrıntılı incelemek isteyenler için App Store mağazasının 2020 raporu…

Apple 2020 Yılının En Sevilen İçeriklerini Açıkladı!

App Store’da En Çok İndirilen Ücretsiz Uygulamalar

ZOOM Cloud Meetings TikTok Disney+ YouTube Instagram Facebook Snapchat Messenger Gmail Cash App Amazon Shopping Netflix Google Maps DoorDash Spotify Widgetsmith WhatsApp Venom Google Google Meet

App Store’da En Çok İndirilen Ücretli Uygulamalar

TouchRetouch Procreate Pocket Dark Sky Weather Facetune HotSchedules AutoSleep Track Sleep The Wonder Weeks SkyView Shadowrocket Sky Guide Forest – Stay Focused FlickType Keyboard Mirror for Samsung TV Scanner Pro by Readdle kiraikra+ Toca Hair Salon 3 Screen Mirroring+ for Roku The Mandalorian Stickers FiLMiC Pro EpocCam

App Store’da En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar

Among Us! Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer! Woodturning 3D Homescapes Johny Trigger Tangle Master 3D Mario Kart Tour Fishdom Sort IT 3D Rescue Cut Park Master UNO

App Store’da En Çok İndirilen Ücretli Oyunlar

Minecraft Plague Inc. Heads Up! Monopoly Bloons TD6 Geometry Dash NBA 2K20 Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate Clue: The Classic Mystery Game Terraria Five Nights at Freddy’s Stardew Valley Papa’s Freezeria To Go! Bloons TD 5 Exploding Kittens Farming Simulator 3D Rebel Inc Arcadia

Peki ya sizce yılın oyun ve uygulamaları hangisiydi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!