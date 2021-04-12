Android ekosistemi ve Google Play Store ve Huawei App Gallery uygulama marketleri içerisine bulunmayan uygulamaları indirmek için kullanılan APKPure uygulaması büyük tehdit oluşturduğu tespit edildi.

Oldukça büyük bir kitle tarafından kullanılan uygulama marketi Kaspersky Labs araştırmacıları tarafından önemli bir “adware” SDK kullandığı anlaşıldı.

Bu SDK’nın kaynak kodlarında zararlı bir dizi olduğu tespit edildi. APKPure uygulamasının 3.17.18 versiyonu ile başlayan bu kod 3.17.19 versiyonu ile çözülmüş durumda.

Bu SDK’nın içerdiği zarar telefon modeline ve Android güvelik yamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel olan Android modellerinde reklam ve ücretli abonelik sorunları yaşanıyor. Güncel olamayanlarda ise sıkıntı çok daha büyük durumda.

Aktarılana göre telefon modelleri üzerinde birçok işlevi yapabilen ve güvenlik testlerine yakalanmadan telefon üzerinde faaliyetlerine devam edebiliyorlar.

APKPure’un bu sıkıntılı güncelleme kodlarını hemen düzeltmesi ve fark etmesi çok iyi fakat sürümü yükleyen kullanıcıların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bildiğiniz gibi Google Play Store içerisinde bile oldukça tehlikeli uygulamalar bulunuyor. APK olarak indirilen uygulamaların kaynak kodlarında değişiklik ihtimali maalesef var.

APKPure Dışında Google Play Store İçerisinde de Sorunlar Yaşanıyor

Geçtiğimiz haftalarda Check Point Research araştırma şirketi FlixOnLine isimli tehlikeli bir uygulama bulmuştu.

Kullanıcıları Netflix abonelikleri ile dolandıran uygulama, kullanıcıların WhatApp mesajlarına cevap verebiliyor, tüm verileri okuyup paylaşabiliyor.

Bir zamanlar Google Play Store içerisinde bulunan bu tehlikeli uygulama raporlar sonucunda artık marketten kaldırılmış durumda.