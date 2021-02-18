Popüler Battle Royale oyunu Apex Legends çok yakında akıllı telefon cihazlarına geliyor! Bir süredir heyecanla beklenen mobil versiyon Electronic Arts imzasıyla Android ve iOS destekli cihazlara ulaşacak. Şimdi oyunun sistem gereksinimleri gibi çeşitli bazı detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

2019 yılında Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts etiketiyle yayınlanan ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends, Titanfall evreninde geçen heyecan verici unsurlarıyla BAFTA dahil olmak üzere birçok festivalden ödülle dönmüştü. Dünya çapında etki yaratan nişancı türü oyun yalnızca Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One platformlarında yayınlanmıştı. Ancak şimdi diğer birçok popüler yapım gibi, Apex’in de mobil sürümü için kollar sıvandı.

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre Apex Legends Mobile oyunu yine ana geliştirici şirket Respawn yönetiminde hazırlanacak, ancak asıl stüdyo Tencent şirketi olacak. Çinli firma oyunun ilk testlerini kendi ülkesinde gerçekleştirecekler. Dolayısıyla Android ve iOS’ta başlangıçta oyun sadece Çin’de beta testine girecek.

Apex Legends Mobile Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Her iki platformda da farklı gereksinimler arayacak olan Apex Legends mobil sürümü iOS cihazlarında A11 Bionic işlemciye sahip Apple telefonlarını destekleyecek. Kısacası oyun iPhone 8 ve daha sonra çıkan cihazlarla çalışacak. Android cihazlarındaysa oyunu oynamak için kullanıcıların Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti ya da üstü bir işlemciye sahip olmaları gerekecek. İşlemci performanslarına göre oyunun kalitesi cihazdan cihaza farklılık gösterecek.