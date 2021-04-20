EA Games’in çok oyunculu hayatta kalma oyunu olan Apex Legends, Mobile oyunu ile oyuncuları sevindirdi.

Son zamanlarda oyun telefon modellerinin sıkça kendinden söz ettirmesi ile artık geliştiriciler telefon marketlerine de gereken önemi vermeye başladılar.

Apex Legens Mobile için geçtiğimiz günler iOS ve Android müjdesi verilmişti. Aktarılan bilgilere göre oyun nisan sonlarına doğru kapalı bir beta testi uygulayamaya başlayacak. Beta testleri başarılı bir şekilde sonuçlanırsa oyunun tüm marketlere aynı tarihte gelmesi planlanmış durumda.

Özellikle ülkemizde özel kampanyalar ve reklamlar veren PUBG Mobile uygulaması ve Fortnite oyunlarına rakip olacak olan Apex Legens Mobile, PC ve konsol yapılarını neredeyse hiç değiştirmeden olduğu gibi mobil tarafa aktarmaya çalışıyor. Oyunun optimizasyon sorunlarından ziyade dokunmatik özellikleri üzerinde çalışmaların sıklıkla devam ettiği aktarılırken göze çok şık gözüküyor.

Oyun içi grafikleri ve görüntüleri ile iddialı bir çıkış yapacağı düşünülen oyunun ücretsiz bir şekilde herkese açık olarak sunulacağı aktarıldı.

Apex Legends Mobil Dışında Rocket League Oyunu da Telefonlara Gelecek

Apex Legens sevindirirken, oyuncuları sevindiren bir diğer gelişme de Rocket League tarafından verildi.

Oyunun mobil sürümünün 2021 sonuna kadar geleceği müjdelendi.

PC tarafındaki büyük ve terleten maçlar yerine daha küçük arenalarda iki kişilik kısa maçların gerçekleştirileceği aktarıldı. Apex oyununda olduğu gibi Rocket League mobil sürümünün de ücretsiz olacağı aktarılıyor.