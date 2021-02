Respawn Entertainment tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Apex Legends şimdi Nintendo Switch el konsoluna geliyor! Electronic Arts imzalı sevilen oyun halihazırda PC, PlayStation 4 ve Xbox One gibi konsollarda zaten hizmet vermekte. Şimdi EA bu başarılı yapımı daha fazla oyuncuya ulaştırmayı hedeflemekte. İşte detaylar…

2019 yılında Drew McCoy, Tina Sanchez ve Kaelan De Niese‘nin ortaklaşa geliştirdiği ve Mackey McCandlish‘in tasarladığı Apex Legends oyunu ilk etapta yalnızca Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarına gelmişti. Öncesinde herhangi bir duyuru ya da pazarlama stratejisi geliştirilmeden aniden piyasaya sürülen oyun kısa sürede en iyi battle royale oyunları arasına girerek kullanıcıların gözdesi olmayı başardı. Ücretsiz olmasıyla ayrıca dikkat çeken yapım her geçen gün daha fazla kullanıcı elde ederken, şimdi bu oran iyice genişleyecek gibi gözüküyor.

Geliştirici şirket Respawn Entertainment‘ta Apex Legends oyununun direktörlüğünü üstlenen Chad Grenier, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. Bir kullanıcı Apex’in ne zaman Switch’e geleceğini Grenier’e sorarken, beklenmedik bir şekilde Grenier’den konuyla ilgili yanıt geldi.

Will have some news very soon!

— Chad Grenier (@ChadGrenier) January 28, 2021