Kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumak adına tasarlanan popüler antivirüs uygulaması Kaspersky, akıllı telefon geliştirdiğini açıkladı. Rusya merkezli virüs koruma programı, asla saldırıya uğramayan güvenli bir telefon üzerinde çalışıyor. Konfordan ziyade güvenliği ön plana alan tüketicileri ilgilendiren bu cihazın gelecek yıl piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Kaspersky Lab şirketi kurucusu ve CEO’su Eagene Kaspersky tarafından basına açıklanan yeni akıllı telefon modeli, hackerlar tarafından ele geçirilmesi mümkün olmayacak bir sistem inşa ediyor. Ortaya çıkan ilk bilgilere göre Kaspersky’ın bu cihazda güvenliği en üst seviyeye çıkaracak bir telefonla birlikte sade ve minimalist bir kullanım yaratacağı açıkça görünüyor. Şirketin sahibi Kaspersky’ın basına verdiği demeçte şu cümleler göze çarpıyor:

“Hem Android hem de iOS’ta minimal işlevsellik ve güzellik olacak. Ancak bu akıllı telefonda başka özel görevleri yerine getirmek mümkün olmayacak. Cihaz arama yapacak ve SMS gönderecek; elbette bununla beraber ofis paketleri, minimum işlevlere sahip kendi özel internet tarayıcısı, çalar saat ve hesap makinesi gibi standart uygulama seti yer alacak.”

Kaspersky Çinli Bir Telefon Şirketi ile Çalışıyor!

Üreteceği ilk akıllı telefon cihazında Google Play Store ya da App Store gibi popüler uygulama mağazaları kullanmayacağını açıkça ifade eden şirket, ilerleyen zamanlarda kendi mağazalarını açacaklarını muhtemel görüyor. Kaspersky OS arayüzü ile çalışacak cihaz 2021 yılında Çinli bir üretici etiketi ile satışa çıkacak. Ancak şu anda hangi Çin merkezli telefon üreticisinin Kaspersky’la işbirliği içinde olduğu bilinmemekte.