Elon Musk’ın kripto paralarda yaşattığı değişim büyük tepkiye neden olmuştu. Kendisinin bu hamlesi sonrasında pek çok kişi büyük tepki göstermişti. Piyasaların ve çeşitli kripto paraların değer kazanmasını sağladığı gibi aniden değer kaybına da uğrattı. Bitcoin ve DOGE’nin büyük düşüş yaşamasıyla beraber tepkilerin boyutu iyice arttı. Pek çok kişi zarar ettiğini belirtti. Anonymous ise zarar edenlerin isyanını arkasına aldı ve Elon Musk’ı tehdit ettiği bir video çekti. Videoda insanlara zarara uğrattığını belirten hacker grubu, artık karşısında Anonymous’u göreceğini belirtti. Tehdit dolu cümlelerden sonra piyasalarda ne gibi değişimler yaşanacağı ve Elon Musk’ın nasıl karşılık vereceği merak ediliyordu. Ancak Musk bu sözleri pek ciddiye almış gibi davranmadı.

Anonymous Kendi Tokenini Çıkardı!

Anonymous, kripto paraların henüz yeni yükselmeye başladığını belirtti ve bu teknolojiye ait bir token çıkardı. Çıkardığı tokenle beraber Elon Musk’a resmen savaş ilan etmiş oldu. DeFi projesini duyuran hacker grubu hakkında bazı detaylar kafaları karıştırdı. Gizliliğe bu kadar önem vermesiyle bilinen grubun, söz konusu DeFi projesiyle arasındaki bağlantı bir türlü anlaşılamadı. Anonymous’un bir sonraki hamlesi heyecanla bekleniyor. Kripto paralara olan ilgisiyle bilinen hacker grubunun böyle bir atakta bulunması herkesi şaşırttı.

Token Hangi Borsalarda Yayınlanacak?

Anonymous’un yeni tokeni hangi kripto para borsalarında yayınlanacak merak edildi. Büyük ilgi görmesi beklenen bu token hakkında pek çok soru soruluyor. Tokenin kullanım amacı ve projesi hakkında sayfalarca dolu detay yer almakta. Ancak yine de Anonymous’un hamlesi için kesin bir açıklama yapılamıyor. Elon Musk’ın nasıl bir cevap vereceği konusunda da bir gelişme yaşanmadı. Çünkü o, en başından beri hacker grubu ile olan iletişimini zayıf tutmayı tercih etti. Yalnızca projeleriyle ilgileniyor ve sosyal medyada da hakkında yapılan yorumları görmezden geliyor. Hacker grubunun farklı bir atak yapması durumunda gündemin bir anda buraya kayması an meselesi olabilir. Ancak bu hamlelerin Elon Musk’ı ne kadar zora sokacağı bilinmiyor. Şu an için pek çok hacker grubu ve Elon Musk ilgilisinin yeni olayları takip ettiği öğrenildi.

Elon Musk Tehdit Altında mı?

Siber saldırılarıyla ünlü olan Anonymous, Elon Musk’a tam olarak nasıl zarar vermeyi planlıyor? Token çıkardıktan sonraki süreçte pek çok DeFi projesinden ne gibi bir farkı olacağı anlaşılamadı. Elon Musk ise uzay, araç ve internet projelerine tam gaz devam ediyor. Kripto paralarla ilgili hamle yapmaktan da kaçınmayan girişimci, Bitcoin ve DOGE sevdasını sonlandırmış değil.