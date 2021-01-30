Aynı adlı podcast serisinden uyarlanan WeCrashed dizisi Jared Leto ile Anne Hathaway ikilisini bir araya getirecek. Apple TV+ orijinali olarak yayınlanacak yapım Lee Eisenberg ve Drew Crevello tarafından uyarlanacak. İşte beklenen dizi WeCrashed’la ilgili merak edilen tüm detaylar…

Wondery platformunda yayınlanan podcast programından esinlenen yeni orijinal Apple TV+ dizisi WeCrashed, Lee Eisenberg ile Drew Crevello tarafından mini dizi haline getiriliyor. Başrollerinde Anne Hathaway ve Jared Leto ikilisinin oynayacağı dizide John Requa ve Glenn Ficarra yönetmen koltuğunda otururken, yapımın toplamda sekiz bölümden oluşacağı açıklandı.

Gerçek bir hikayeden yola çıkarak hazırlanan dizi WeWork şirketinin açgözlülükle anılan yükselişini ve beklenen düşüşünü konu alacak. WeWork’ün kurucusu Adam Neumann usta aktör Jared Leto tarafından canlandırılırken, şirketin kurucu ortağı Rebekah Newmann‘ı ise tecrübeli yıldız Anne Hathaway oynayacak. İki başarılı oyuncuyu aynı zamanda dizinin yönetici yapımcıları arasında da göreceğiz. Bunun dışında Eisenberg ve Crevello ise dizinin senarist, yapım sorumlusu ve yapımcısı koltuğunda oturacak.

Apple TV+ Orijinal İçerikler Üretmeye Hızla Devam Ediyor!

WeCrashed dizisi elbette Apple TV+’ın izleyicilerine yakın zaman içerisinde sunacağı tek büyük yapım olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda, Joker filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı alan usta oyuncu Joaquin Phoenix‘in Napoleon Bonaparte’ı canlandıracağı Kitbag filmi basına yansımıştı. Öte taraftan Martin Scorsese‘nin Robert De Niro ile Leonardo Di Caprio ikilisini buluşturduğu Killers of the Flower Moon filminin de halen geliştirme aşamasında olduğu biliniyor.