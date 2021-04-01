İOS kullanıcıları arasında kısa sürede popülerlik kazanan Clubhouse uygulamasının Android’de olmaması bazı Android kullanıcılarını üzmüştü. Fakat bu duruma Spotify’dan sevindiren haber geldi; Locker Room. Spotify Locker Room’un çatı şirketi Betty Labs’ı satın aldığını duyurarak canlı ses uygulaması girişimlerine hızlı bir adım atarak Clubhouse ve Twitter Spaces’e rakip olmaya hazırlanıyor.

Spotify’ın Yeni Uygulaması Locker Room

Clubhouse’un dünya çapında yarattığı etki sonrasında, Facebook’un benzer bir yazılım üzerinde çalıştığını duyurmasıyla teknoloji devleri, gözlerini canlı ses uygulamalarına dikmişti. Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify’dan yeni bir hamle geldi. Betty Labs’ı satın aldığını duyuran Spotify, Locker Room’un tekrar markalaşmasını sağlayacağını belirtti.

Spor hayranlarının kullandığı Locker Room’u yeniden düzenlemeye hazırlayan Spotify, markanın konumlandırması ve kullanım alanını genişleteceğini belirtiyor. Locker Room’un yakın zamanda müzik, spor ve kültürel alanda faaliyet göstereceğini belirten Spotify, “Sesin gelecekteki formatını” oluşturacağını belirtiyor. Clubhouse’a nazaran Spotify’ın her platformda yer alması ve mevcut kullanıcı büyüklüğü nedeniyle uygulamanın kısa sürede popülerleşmesi bekleniyor. Clubhouse’un özellikle de Android platformlara hala çıkış yapamaması rakiplerinin ellerini hızlandırıyor.

Clubhouse Nedir? Ne İşe Yarar?

Clubhouse, 2020 yılında Alpha Exploration tarafından piyasaya sürülen ve yalnızca davetiye ile üye olunabilen bir sosyal ağ platformudur. Bu uygulamaya kaydolan kişiler yalnızca sesli sohbet ile iletişim kurabilmektedir. Clubhouse kullanmak isteyen kişilerin uygulamaya üye olması için bir davetiyeye ihtiyaçları bulunmaktadır.