Android, her geçen sene kendini geliştiriyor. Haliyle çeşitli sürümler ve yeni güncellemeler de yayınlanıyor. Bu nedenle aradan geçen yıllarla beraber eski sürümde kalanlar yeni sürümlere adapte olamıyor. Yenilikçi bir anlayış hedefleyen Google, ise bir noktadan sonra eski kullanıcıların yeni sisteme dahil olmasını istiyor. Artık, Android Jelly Bean kullananlar için büyük son yaklaşmakta. Eski Android kullanıcılarının Google Play Hizmetleri’nden yararlanamayacağı ortaya çıktı. Peki bu durum nelere yol açacak? Şu an için ciddi miktarda Jelly Bean kullanıcısı bulunuyor. Android’in eski sürümü olması nedeniyle aktifliği gün geçtikçe düşüyor ancak hali hazırda birçok kişinin bu sürümle Google Play’e girdiği bilinmekte. Ancak Google, kademeli bir şekilde erişimleri kısıtlayacak. Erişimleri bir anda durdurmasa da zaman içerisinde Jelly Bean ile Google Play kullanmak mümkün olmayacak.

Android Jelly Bean Artık Kullanılamayacak!

Google, yapacağı güncelleme sonrasında Android’in eski sürümlerine veda edecek. Android 4.1 – 4.3 Jelly Bean olarak adlandırılmakta. 2012 yılında başlayan Jelly Bean, aradan geçen yaklaşık 10 senenin ardından artık varlığını yitirmeye başladı bile. Google, daha yeni sürümlere fırsat tanınmasını koşul olarak sunacak. Yani bir sonraki sürümlerde olacak akıllı telefonlar, bu ayrıcalıktan faydalanabilir. Ancak pek çok akıllı telefonun da üst sürümleri indirecek donanıma sahip olmaması nedeniyle kullanımlarının sonlanabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonları geniş çapta etkileyecek bu değişim sonrasında Google’nin bir sonraki hamlesi merak edilmeye başlandı. Donanım ve yazılımlar her geçen gün daha da geliştiğinden cihazlar ve işletim sistemleri zamanla etkisini yitirebiliyor. Eski donanımlara sahip olmayan ve gelişen dünyada yer edinemeyen her türlü teknolojinin sonu aynı.

Eski Android Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Android kullanıcıları eğer Jelly Bean Android işletim sistemini kullanıyorlarsa yapmaları gereken şey güncel versiyonlara açık bir akıllı telefon kullanmak. İşletim sistemini güncellemek de başka bir tercih olabilir. Ancak bu kadar eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız elbet sıkıntılarla karşılaşacaksınızdır. Google’nin işletim sistemi olarak pek çok marka ve modelle anlaşma sağladığı biliniyor. Bu nedenle yeni ve güncel bir akıllı telefon kullanmak daima daha az sıkıntı yaşamanızı sağlayacak.

Android 12 Ne Zaman Çıkacak?

Android’in eski sürümleri tartışma konusu olurken Android 12 çıkış tarihi de verildi. Yeni telefonlarda Android 12 kullanıldığı biliniyor. Çıkış tarihi için ise önümüzdeki aylar gösterilmekte. İşletim sistemi bakımından milyarı aşkın kişinin kullandığı Android, yeni güncellemelerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Google’nin hem arama motoru hem de mobil işletim sistem olarak büyük bir topluluğa hitap ettiği bilinmekte. Bu nedenle Android’in güncellenmesi ve yeniliklerinin duyurulması oldukça önem taşımakta.