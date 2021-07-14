Google, Android 12’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her geçen gün Android 12 hakkında yeni bilgiler elde ediyoruz. Yeni Android sürümüyle beraber çok eski versiyonlar devre dışı kalacak olsa da buna değecek. Çünkü oyuncuların en büyük problemi hafıza sorunu artık çözüme kavuşuyor. Oyun indirdiğinizde zaman içerisinde artan boyutlar veya direkt olarak yüksek boyutlu indirmek istemesi oldukça can sıkıcı bir sorundu. Peki Android 12’de bu sorunun üstesinden nasıl gelinecek? Google, öyle bir çözüm yöntemi buldu ki duyanlar şaşkınlıkla karşılıyor.

Telefonunuzun Hafızası Dolmayacak

Android 12’nin en bariz özelliği telefonun hafızası oldu. Telefonunuzun hafızası dolmasın istiyorsanız yapmanız gereken şey Android 12 kullanmak olacak. Çünkü yeni Android serisinde oyunların hepsi indirilmeden oynayabileceksiniz. Bu da oyunun veya söz konusu uygulamanın hafızanızı doldurmadan kullanmanıza olanak tanıyacak. Eğer oyuna devam etmek isterseniz kalan dosyaları da indirebilirsiniz. Size tercih hakkı sunularak hafıza sıkıntısının önüne geçilecek. Pek çok telefonun bu şekilde hafızası doluyor. Oysa ki oynayacağı oyunun bir kısmını oynamak ona yetebilir. Parçalar halinde indirilmesi büyük kolaylık sunacak.

Android oyunlarda hafıza yönünden avantaj elde etmek istiyorsanız bir noktaya daha dikkat etmelisiniz. Oyunların Play Asset Delivery sistemini kullanması gerekiyor. Böylelikle parça parça indirdiğiniz oyun, telefonunuzun hafızasını doldurmayacaktır. Üstelik mobil veri kullanıyorsanız veri tasarrufu yapmış olacaksınız. Yüksek boyutlu oyunlarda farkını daha fazla görebilirsiniz. MB tasarrufunun yanı sıra GB’a varan tasarruf boyutlarına ulaşabilirsiniz. Üç boyutlu ve çevrimiçi oynanan oyunlarda Play Asset Delivery sistemi yer alır mı bilemiyoruz. Umarız, Android 12’nin bu konudaki çabası sonuç verir ve depolama alanımız dolmamış olur.

Andorid Oyunların Performansı Artacak!

Oyunlarda daha fazla verim almak istiyorsanız Android 12’ye geçmeniz iyi bir karar olacak. Performansların en az iki kat kadar arttığı gözlemlendi. Haliyle bu şekilde oyunlardan keyif alabilirsiniz. Aldığını hazzın arttığını fark edeceksiniz. Android’in iOS karşısında daha yavaş olduğuna yönelik iddialar ve ispatlar da ortadan kalkabilir. Google, Android’in geleceği için hayati bir adım atıyor. En fazla kullanıcıyı bünyesinde bulundurduğundan ötürü gelecek güncellemeler büyük önem arz ediyor. Bu kadar yüksek bir kitleyi aynı işletim sisteminde tutmak kolay değil. Oyunlar hızlı bir şekilde oynanır ise Android kullanıcı sayısı artadabilir. Çünkü böylesine bir ihtiyaç tüm işletim sistemlerinde duyuluyor. Mobil oyuna yönelimler sanılanın aksine çok arttı. Kullanıcılar, bilgisayarlar beraber mobil oyun oynamaya da istek duyuyor. Sizler de Android 12’nin çıkmasını bekliyorsanız çok iyi yapıyorsunuz. Çünkü Google bu sefer tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.