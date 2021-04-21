XDA üzerinde yapılan bir habere göre Android 12 üzerinde önemli bir özellik keşfedildi.

Yapılan habere göre Android 12 sisteminde uzun bir süredir çalışma göstermeyen uygulamaların verileri sistem tarafından silinebileceği paylaşıldı.

Özellik sayesinde belirlenen ya da kullanıcı tarafından seçilen süre içerisinde aktiflik göstermeyen uygulamaları verileri sistem üzerinden otomatik olarak silinecek.

Verileri otomatik olarak silebilme özelliği dışında uzun süredir kullanım göstermeyen uygulamaların verilen izinleri de kaldırılacak. Bu sayede kurup unutulan uygulamalara verilen depolama, konum kullanma ve benzeri birçok izin otomatik olarak düşürülecek.

Bu izin kapatma özelliği ile sistem otomatik olarak uygulamanın bildirim yollama özelliğini de kapatacak. Bu özellik birçok kullanıcıyı sinir edebilir çünkü banka uygulamaları ve benzeri önemli bildirimler kullanıcıya önemli bilgileri paylaşıyorlar.

Android 12 İşletim Sistemi ile Sunulacak Olan Diğer Yenilikler

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre iOS 14 sistemindekine oldukça benzeyen bir kopyalama özelliği de sunulacak.

Kullanıcının kopyaladığı görsel ya da metinlerin uygulamalar tarafından okunmasına artık Android sistemi izin vermeyecek gibi gözüküyor.

Android 12 işletim sistemi ile gelecek olan bir diğer yenilik ise Google Translate sayesinde gerçekleşiyor.

Bazı uygulamaların sistem dilindeki çevirileri bulunmuyorsa Android sistemi Google Chrome tarayıcısından alışkın olduğumuz gibi otomatik olarak sistem diline çevrilebilecek.