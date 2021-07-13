The Verge‘ın haberine göre, özellikle büyük oyunlar için bu çok yararlı olabilir, çünkü kullanıcıların bir oyuna atlamak ve oynamaya başlamak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacakları anlamına gelir.

Oyunu oynamadaki fark, en azından bu durumda oldukça dikkat çekici ve Google şimdiden “oyunların en az 2 kat daha hızlı açılmaya hazır olduğunu gördüğünü” söylüyor.

Bu yeni özellik, Play Asset Delivery sistemini kullanan oyunlarda çalışacak. Bunu yaparlarsa, geliştiricilerin Google’a göre özelliği açmak için hiçbir şey yapmaları gerekmeyecek.

Haber, 12-13 Temmuz tarihleri ​​arasında sürecek olan Google for Games Geliştirici Zirvesi 2021’in bir parçası olarak geldi. Etkinlikte Google, Android 12 için kullanıcılara ekran görüntüsü alma ve kaydetme gibi yardımcı programlara kolay erişim sağlayacak yeni bir oyun panosu da duyurdu. . Google, gösterge tablosunun bu yıl içinde “belirli cihazlarda” kullanılabileceğini söyledi.

The Verge‘e göre Android 12, büyük bir yeni tasarım da dahil olmak üzere işletim sistemine bir dizi başka büyük değişiklik getirmeye hazırlanıyor.

Google, kullanıcıların bir oyunu indirmeden önce denemesine zaten izin verir, ancak bu özellik oyunun küçük bir bölümüyle (veya alt bölümüyle) sınırlıdır ve asıl oyunun kendisiyle değil. Değişiklikler, Eylül ayında gelmesi beklenen Android 12 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek.