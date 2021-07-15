Google, Mayıs ayında I/O konferansı sırasında Android 12‘yi duyurdu ve Material You adlı büyük bir kullanıcı arayüzü yenilemesinin yanı sıra gizlilik odaklı geliştirmeler ve daha fazlası gibi diğer iyileştirmeleri duyurdu. Firma o zamandan beri iki beta yayınladı ve ikinci beta, konferans sırasında gösterilen uyarlanabilir vurgu renklerini getirdi. Bugün firma, kaydırma ekran görüntüleri, otomatik döndürme iyileştirmeleri ve daha fazlası gibi birkaç yeni özelliği beraberinde getiren Android 12 Beta 3‘ü piyasaya sürüyor.

Ekran görüntülerini kaydırmak için yerel destek, Android‘de uzun zamandır beklenen bir özellik olmuştur. Arama devi, Android 11‘e eklemeyi hedeflerken, deneyimin yetersiz olması nedeniyle özelliği tanıtmama kararı aldı. Şimdi, özellik Android 12‘ye ekleniyor ve beklediğiniz gibi çalışıyor. Yeni bir “Daha fazlasını yakala” düğmesi, kullanıcıların görüntüyü kırpma yeteneğiyle birlikte ekran görüntüsünü “uzatmasına” olanak tanır.

Şirket, “Görünüm tabanlı UI kullanmayan veya son derece özelleştirilmiş UI kullanan uygulamalar ve UI araç setleri” için yeni bir ScrollCaptureAPI sunduğunu da ekliyor. Beta 4 ile, özellikte daha fazla iyileştirme yapacağını ve ListView’leri kaydırmak için destek ekleyeceğini ekliyor.

Beta 3 ile yapılan bir diğer önemli iyileştirme, otomatik döndürme iyileştirmelerini içerir. Bu özellik artık yüz algılamayı destekliyor, yani sistem, kullanıcıların cihazın yönünü kilitlemeye zorlamadan güvenilir otomatik döndürmeye izin vererek, telefonun kullanıcıların yüzlerine göre nasıl yönlendirildiğini söyleyebilir. Firmanın listelediği bazı kullanım durumları, kullanıcıların ekranın portre modunda kalmasını isteyebilecekleri bir kanepede veya yatakta uzanmayı içerir.

Merak edenler için şirket, özelliğin “yakın zamanda duyurulan Özel Bilgi İşlem Çekirdeği içinde yaşadığını, bu nedenle görüntülerin asla saklanmadığını veya cihazdan gönderilmediğini” belirtiyor. Şu anda özellik, Pixel 4 veya daha yeni telefonlarda Beta 3 çalıştıran kullanıcılar için geçerli olacak.

Beta 3 ayrıca, AppSearch adlı yeni bir “yüksek performanslı cihaz içi arama motoru” sayesinde aramada iyileştirmeler getiriyor. Bu, uygulamaların yapılandırılmış verileri daha iyi dizine eklemesini sağlayarak daha hızlı sonuçlara ve daha fazlasına olanak tanır. AppSearch paketi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Üçüncü beta sürümüyle yapılan diğer iyileştirmeler arasında, geliştiricilerin Gizlilik göstergesi API’lerini kullanarak gizlilik göstergelerinin konumunu değiştirme yeteneği yer alıyor. Bu, göstergelerin ekrandaki içeriğin üst üste gelmesini önlemeye yardımcı olur. Kamera ve Mikrofon geçişleri artık herhangi bir özel gereksinime bağlı olarak işletmeler tarafından yapılandırılabilir. Cihazın performansını dengelemeye yardımcı olan GameMode API’leri sayesinde oyun için iyileştirmeler de var. Ek olarak, adından da anlaşılacağı gibi, “indirdiğiniz gibi oynayın”, kurulum sırasında oyun bitlerinin arka planda indirilmesini sağlayarak kullanıcıların daha büyük oyunlara daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Son olarak firma, Beta 3’ün Android 12 ile birlikte gelecek son API’leri içerdiğini ve Beta 4’ün platform kararlılığına ulaşacağını, yani kullanıcıya yönelik tüm davranışların kesinleştirileceğini söylüyor. Beta 3 için tüm değişiklik günlüğünü buradan okumak için sürüm notlarına ve bağlantılı belgelere gidebilirsiniz.