8 Eylül tarihinde teknoloji pazarına resmen sunulmaya başlanan Android 11 yazılım güncellemesi yavaş yavaş telefon üreticileri tarafından kullanılmaya başlıyor. İlk etapta yalnızca Google Pixel telefonları için piyasaya çıkan güncelleme, nihayet pek çok marka tarafından kullanıma sunulacak. Nitelikli cihazları ile kendi pazarında öncü markalardan biri olan Sony de nihayet Android 11’i destekleyen cihazlarını kamuoyuna açıkladı.

Android 11 Güncellemesi Alacak İlk Sony Telefonu: Xperia 1 II

Bugün Xperiablog isimli resmi blog sayfası üzerinden Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesi yayınlayan Sony şirketi, akıllı telefonları için beklenen yol haritasını paylaştı. Söz konusu güncellemenin bu ay bazı telefonlara sunulmaya başlayacağı ortaya çıkarken, yazılımın ilk defa Sony Xperia 1 II modeline geleceği öğrenildi.

Yeni güncellemeyle birlikte Xperia 1 II’nin teknik özellikleri açısından pek çok iyileştirme alacağı da açıkça ortada gözüküyor. 4K HDR‘de saniyede 12 kare ağır çekim video kayıt desteği sağlayacak cihaz, Sony’nin 2020 yılında Android 11’den yararlanan tek telefonu olacak.

Sony’nin takipçileri ile paylaştığı rapora göre güncelleme alacak diğer iki telefon ise Xperia 5 II ve Xperia 10 II modelleri olacak. 2021 Ocak ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar, cihazlarını son teknolojiyle kullanmaya devam edebilecekler. 2021’in Şubat ayındaysa aynı fırsat Xperia 1‘e verilecek.

Son yazılım güncellemesi Android 11‘den faydalanacak diğer Sony cihazları şimdilik bilinmese de yakın tarihlerde daha fazla modelin bildirileceği tahmin ediliyor. Muhtemelen 2021’in başlarında kapsamlı bir listeyle karşılaşabiliriz.