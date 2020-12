Nintendo ve oyun geliştiricisi InnerSloth şirketleri bugün Among Us’ın popüler el konsolu Nintendo Switch için açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2020 The Game Awards etkinliğinde En İyi Multiplayer ve En İyi Mobil Oyun dallarında ödüle layık görülen Among Us, Nintendo’nun bağımsız geliştiricileri desteklemek adına yürüttüğü Indie World vitrininde gösterilmeye başlandı.

Halihazırda iOS, Android ve Microsoft Windows desteği bulunan Among Us oyunu, bugünden itibaren desteklediği platformlar arasında Nintendo Switch konsolunu da dahil etti. Mobil cihazlar ve PC seçeneklerinden sonra ilk defa bir konsola gelen yapım, şimdi PlayStation ve Xbox makinelerine gelip gelmeyeceği konusunda bir tartışma başlatıyor.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

PC ve mobil sürümler bilindiği üzere çapraz oynama desteği barındırıyordu. Nintendo’nun yaptığı sosyal medya duyurusunda, pek çok oyuncunun odaklandığı ilk soru, Nintendo Switch versiyonunda da aynı desteğin sağlanıp sağlanmayacağı oldu. Şirket yaptığı basın açıklaması ile birlikte oyunculara tüm platformlarda çapraz bağlantı sunmakta olduğunu ve Switch’in de bu hizmetten faydalanacağını belirtti.

Among Us’ın Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo duyurusundan sonra sosyal medyada çok sorulan sorulardan bir diğeri ise “Among Us ücretli mi?” oldu. Yapılan açıklamaya göre Tıpkı PC sürümünde olduğu gibi Nintendo’da da oyun paralı bir şekilde, 5 dolar karşılığında satılmaya başlandı. Ancak henüz para vermekten çekiniyorsanız Among Us ücretsiz versiyonu ile Android ve iOS destekli mobil cihazlarda, tek kuruş ödemenize gerek kalmadan sizleri bekliyor!